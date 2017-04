Lều Phương Anh: Mỗi lần định cưới là tôi lại dính bầu

- Mặc dù chưa kết hôn nhưng vợ chồng chị lại sắp có thêm em bé thứ hai. Đây là kế hoạch từ trước hay lần này là do cả hai 'trót nhỡ'?

- Tôi và chồng gặp nhau qua sự giới thiệu của người mẫu Vũ Hoàng Điệp. Cả hai yêu nhau vài năm và tôi nghĩ đến chuyện kết hôn khi thấy anh ấy có một số biểu hiện. Thế nhưng đùng một cái tôi có em bé. Chúng tôi đã tổ chức cho hai gia đình đi Phú Quốc, làm một bữa tiệc nhỏ. Khi tìm được địa điểm ưng ý, lịch cưới lại không theo đúng ngày lành mà gia đình hai bên chọn, vì thế chúng tôi quyết định sinh con gái xong rồi mới làm đám cưới.

Khi con gái đầu lòng (bé Nghé) cứng cáp, tôi lấy lại dáng và cũng lên kế hoạch cưới vào năm nay. Thế rồi, tôi vô tình lại dính bầu em bé thứ hai (cười). Vợ chồng tôi hay trêu nhau rằng, cả hai không có duyên với chuyện cưới xin bởi mỗi lần lên kế hoạch là chúng tôi lại có lộc con cái. Thực ra, chúng tôi rất thích em bé, muốn có nhiều con. Dù dù tôi chọn phương pháp sinh mổ nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có khoảng 4 đứa con.

- Giới tính em bé thứ hai của vợ chồng chị là trai hay gái?

- Tôi đang mang bầu một bé trai ở tháng thứ tư. Vì con đầu lòng là bé gái, lần này là bé trai nên hai gia đình đều nói, chỉ nên đẻ vậy thôi vì sợ sau này người tôi sẽ xấu, không đi diễn được nữa. Nhưng tôi quan niệm, con là lộc Trời cho nên cứ khi nào ông Trời cho lộc thì tôi sẽ nhận.

- Lần thứ hai mang bầu, chị có những biểu hiện nghén khác thế nào so với lần đầu?

- Tôi có bầu em bé thứ hai khi con gái đầu lòng mới hơn 1 tuổi, do đó sức khỏe chưa thể hồi phục hoàn toàn. Dẫu vậy, về mặt tinh thần thì tôi có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là về chế độ ăn uống, dinh dưỡng. Việc nghén của bé thứ nhất và bé thứ hai hoàn toàn khác nhau. Khi nghén con đầu lòng, tôi thích ăn đồ ngọt và tinh bột nhưng ở em bé thứ hai, tôi lại thích ăn đồ chua, cay và rất sợ tinh bột.

Lều Phương Anh đang mang bầu bé trai. Cô và ông xã chưa tổ chức cưới nhưng đã liên tiếp sinh con. Con đầu lòng của hai người là một bé gái.



- Công việc của chị ảnh hưởng ra sao khi có bầu?

- Từ cuối năm ngoái tôi đã nhận lịch đi diễn ở Mỹ, châu Âu, Nga và đóng một vài dự án phim ảnh. Trong lúc đi diễn ở Mỹ hồi đầu năm, tôi thấy cơ thể mình nôn nao, khó chịu. Tôi chỉ nghĩ chắc do thay đổi thời tiết và chênh lệch múi giờ nên mới mệt mỏi như vậy. Sau 3 tuần lưu diễn và trở về nhà, ông xã thấy biểu hiện của tôi thì nghi ngờ vợ có bầu. Tôi đi khám và kết quả là có bầu thật. Ông xã nghe tin sắp có thêm con thì rất vui mừng, thậm chí còn nói với tôi rằng “Tốt quá, vợ đỡ phải đóng phim”.

Để không làm ảnh hưởng đến các đối tác, tôi phải liên hệ với nhà sản xuất phim để xin lỗi và rút khỏi bộ phim vì lý do bầu bí. Thời điểm quay phim là lúc tôi mang bầu 4-5 tháng, bụng khá lớn nên tôi không muốn làm khó nhà sản xuất. Với các show diễn tại châu Âu và Nga vào mùa hè và mùa thu tới, tôi cũng đã hủy. Chỉ duy nhất có gameshow Người hát tình ca là tôi vẫn cố gắng ghi hình với tư cách là thí sinh tham gia bởi đây sẽ là một kỷ niệm đẹp cho hai mẹ con tôi.

Thời gian ghi hình khá vất vả, có hôm quay đến tận 1h sáng. Thế nhưng may mắn là tôi có mẹ và nhiều bạn bè chăm sóc, lo lắng nên tôi không gặp vấn đề gì. Khi bước lên sân khấu, máu nghệ sĩ khiến tôi quên đi tất cả, thậm chí có lần hát một ca khúc rock, tôi còn giậm chân, lắc người hơi mạnh. Ban giám khảo, trong đó có danh ca Ý Lan đã nhắc khéo tôi nên cẩn thận vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.

- Ông xã và gia đình hỗ trợ chị chăm sóc con gái đầu lòng thế nào để chị yên tâm dưỡng thai?

- Tôi là 'bà bầu quốc dân' vì có họ nội, họ ngoại, đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí fan đều hết lòng chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Các mẹ bầu cho tôi lời khuyên về việc ăn uống, thậm chí chuyển cả đồ ăn cho tôi. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng tôi thì tranh giành chăm Nghé vì cô bé là cháu gái duy nhất trong đại gia đình.

Riêng chồng tôi thì vô cùng hạnh phúc khi vợ mang bầu. Anh thường dành những lời khen như ‘vợ đẹp lắm’ để tôi không thấy tự ti về cơ thể ngày một quá khổ. Lúc sinh con gái đầu lòng, tôi nặng 76kg nhưng chồng vẫn nói 'béo khỏe, béo đẹp, vợ xinh lắm' để động viên. Với phụ nữ sắp sinh, điều hoảng loạn nhất là khi nhìn vào gương và thấy mình quá xấu, mặt biến sắc, vỡ nét, cơ thể không còn như ngày xưa.

Nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống của 'bà mẹ bỉm sữa'.





- Chung sống đã nhiều năm, vì sao chị vẫn giấu chồng?

- Tôi không giấu chồng đâu bởi hai vợ chồng vẫn hẹn hò bằng xe máy, nắm tay nhau ngoài đường. Thế nhưng, chồng tôi là người bận rộn nên ít song hành cùng vợ trong các sự kiện showbiz hoặc tháp tùng vợ đi diễn. Anh ấy hiền lành, khá nhút nhát khi gặp người lạ, chỉ gặp người quen mới cười nói. Bản chất anh ấy là như vậy nên tôi không ép anh chụp hình với mình để đưa lên báo. Nếu như một ngày nào đó báo chí chụp được khoảnh khắc của hai vợ chồng thì tôi nghĩ anh cũng sẵn lòng.

Thực ra, phụ nữ thường ích kỷ nên tôi cũng không muốn khoe chồng, chỉ muốn giấu cho riêng mình. Bởi nhỡ khoe chồng lại có lời bàn ta tán vào thì tôi mệt lắm.

- Vậy đến khi nào cả hai mới tính tổ chức tiệc cưới công khai?

- Những dịp đầy tháng con, sinh nhật của con, vợ chồng tôi làm tiệc lớn lắm nên cả hai đều nghĩ, có lẽ không cần tổ chức tiệc cưới làm gì nữa cho tốn tiền. Chúng tôi cũng đã làm đầy đủ các nghi lễ cưới truyền thống, chụp ảnh cưới ở biển rồi. Vì mong muốn có nhiều con nên chúng tôi sẽ để dành tiền cho con. Có lẽ cứ như bây giờ thì hạnh phúc lại bền thì sao?

Tôi là người sống duy tâm. Vợ chồng tôi từng nhiều lần đi xem bói, các thầy nói rằng, càng cưới to thì hai vợ chồng lại không ở được với nhau. Tôi hơi sợ một chút nên không ít lần đã 'dập dình' cưới nhưng lại quyết định không làm nữa, để tiền nuôi con, sửa nhà và có những dự định cho tương lai.

Tôi quan niệm, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc mới là điều quan trọng, còn việc cưới hỏi không còn là vấn đề quá to tát. Hiện tại, vợ chồng tôi tập trung nuôi dạy con gái đầu lòng và chuẩn bị đón thiên thần thứ hai. Trước đây, khi quyết định dọn về sống chung với ông xã, tôi có một lời hứa: “Dù có bận thế nào đi chăng nữa, em sẽ ráng trở thành một người mẹ có trách nhiệm nhất, trở thành người vợ yêu thương chồng con nhất, đảm đang nhất”. Hy vọng, số phận sẽ giúp cho chúng tôi đi với nhau đến cuối cuộc đời.

- Chị và chồng cách nhau hơn 10 tuổi. Điều này trở thành rào cản thế nào trong cuộc sống hôn nhân của hai người?

- Ông xã hơn tôi 12 tuổi. Khi yêu anh, tôi cũng đã 29 tuổi. Do đó, cả hai đều không còn trẻ để đưa ra những quyết định quá bồng bột, thiếu suy nghĩ mà không cần biết đến tương lai. Khi mới chung sống, chúng tôi cũng có xung đột, mâu thuẫn do sự khác biệt về tính cách, tuổi tác. Lúc yêu, ai cũng nhìn đời với con mắt màu hồng nhưng khi ở với nhau, xô xát trong cuộc sống hàng ngày thì mới biết rõ bản chất của nhau. Tính tôi khá bướng bỉnh nên để thuyết phục được tôi, ông xã phải có lý luận rất vững và rõ ràng. Chồng tôi là người ít nói, chịu lắng nghe nên thường phải nghe vợ ca thán. Anh thường đợi tôi 'hạ hỏa' mới tìm cách nói chuyện một cách nhẹ nhàng về vấn đề của hai người. Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vì tìm được người cảm hóa được tính bướng bỉnh và thuyết phục được mình.

Khi càng lớn tuổi, tôi càng ngấm những lời răn dạy của các cụ, đặc biệt là câu ‘Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm’. Mọi người nói tôi khác xưa nhiều lắm, dù tôi không biết mình đã thay đổi thế nào. Tôi chỉ biết, mình đang rất hạnh phúc. Những điều nhỏ nhặt và giản đơn như ăn cơm bên chồng con, tắm cho con, hát ru cho con, đi đón chồng hoặc bế con ra cửa tiễn chồng đi làm, cử chỉ âu yếm vuốt tóc của chồng... là điều tôi trân trọng.

Ông xã của Lều Phương Anh hơn cô 12 tuổi. Anh từng trải qua một lần đổ vỡ và có con riêng.

- Giữa chị và chồng, ai là người ghen hơn?

- Tôi ghen kinh khủng lắm. Nếu như tôi phát hiện chồng có vấn đề thì tôi sẽ không tha thứ mà chọn cách ra đi. Tôi đã nói thẳng với chồng từ những ngày mới dọn về ở chung, tôi sẽ không ghen khi anh đi giao tiếp bên ngoài và đôi lúc có người rót bia, rót rượu vì đây là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đừng để câu chuyện đi quá giới hạn và đến tai tôi, hoặc phải có những hình ảnh đập vào mắt tôi thì sự rộng lượng của tôi không còn nữa. Bây giờ là năm 2017 rồi, không còn quan điểm vợ chồng sống với nhau vì con như các cụ ngày xưa nữa. Phụ nữ Á đông vẫn có tính chịu đựng, hy sinh vì gia đình, nhưng nó chỉ ở trong một giới hạn nào đó thôi.

Phụ nữ ai mà không ghen. Khi chồng đi công tác, 12h đêm không nghe điện thoại thì bà vợ nào cũng nhảy dựng hết cả người lên thôi. Nhưng ghen để làm gì? Ngày còn yêu, tôi hay ghen kiểu như vậy, nhưng giờ có con, tôi dành thời gian đó chăm sóc bản thân, uống vitamin rồi ôm con ngủ cho lành. Trong tình huống này, hãy nghĩ rằng, có thể ông xã uống rượu say và đi ngủ rồi. Còn nếu cho rằng, ông xã uống rượu say rồi có cô gái nào massage bên cạnh thì ngay lập tức mình không ngủ được. Bây giờ tôi nghĩ khôn rồi, cứ ôm con ngủ, sáng hôm sau dậy thì gọi điện thoại cho chồng.

Tôi ghen là vậy, còn chồng tôi ghen thì hay nửa đùa, nửa thật. Khi đàn ông ghen, họ không ghê gớm như phụ nữ, có những hành động hoặc lời lẽ nặng nề. Chồng tôi chỉ nói “Gọi mấy cuộc điện thoại không nghe, vợ đang làm gì đấy?”. Với chồng tôi, chỉ câu nói nghi ngờ này thôi là có dấu hiệu ghen tuông rồi. Nếu tôi thắc mắc "Sao anh lại hỏi em như thé?” thì y rằng cả hai cãi nhau ngay.

- Khi đến với chị, ông xã đã 40 tuổi, từng trải qua một đời vợ và có con riêng. Hiện tại, mối quan hệ giữa chị với con riêng của chồng thế nào?

- Chồng tôi từng trải qua một lần đổ vỡ và một con riêng, đây là sự thật và tôi không bao giờ giấu. Ở độ tuổi 40 mà đàn ông chưa có gì thì chắc có vấn đề gì sai sai (Cười). Cả hai chúng tôi đều trải qua nhiều sóng gió trong tình cảm trước khi đến với nhau.

Về con riêng của ông xã, cháu đang học ở nước ngoài, một năm về nước vài lần. Cháu đã mười mấy tuổi rồi nên chúng tôi dễ dàng coi nhau như những người bạn. Vì sống ở nước ngoài nên cháu có sự hiểu biết, cảm thông. Điều đó thể hiện qua hành động, lời nói của cháu với bố mẹ. Theo tôi cảm nhận, cháu không phải là người quá ích kỷ mà có suy nghĩ như người trưởng thành. Tôi cảm thấy may mắn vì chồng có hậu phương vững chắc là cháu và gia đình.