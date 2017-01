Tạm ngừng nhập khẩu lạc, hạt muồng, hạt ca cao và hạt đậu cô ve từ Indonesia

Ngày 19/01/2017, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lê Quốc Doanh đã ký ban hành các quyết định 191/QĐ-BNN-BVTV về việc tạm ngừng nhập khẩu lạc (Arachis hypogaea), hạt muồng (Cassia spp.), hạt ca cao (Theobroma cacao), hạt đậu cô ve (Phaseolus spp.) từ Indonesia do có nguy cơ cao nhiễm mọt Caryedon serratus Olivier. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ 19/01/2017.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2016 đã có hơn 5.000 tấn hàng hoá là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (lạc, quả me) nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam qua cảng Cát Lái và Hải Phòng đã bị Cơ quan Kiểm dịch thực vật thuộc Cục Bảo vệ thực vật phát hiện nhiễm mọt lạc serratus Caryedon serratus Olivier còn sống.

Trong vòng 11 ngày (từ 05/01/2017 đến 16/01/ 2017), cơ quan này tiếp tục phát hiện thêm 40 container lạc với khối lượng gần 1.000 tấn lạc nhập khẩu từ Indonesia bị nhiễm loài mọt này.

Đây là loài mọt nguy hiểm thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và chưa có trên lãnh thổ nước ta. Loài mọt này có thể gây tổn thất lớn cho các loại nông sản bảo quản trong kho, gây hại lạc, hạt muồng, hạt ca cao, đậu cô ve và quả me...

Theo thông lệ quốc tế và quy định về kiểm dịch thực vật của Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật đã nhiều lần gửi thông báo không tuân thủ cho cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia Indonesia.

Trước đây, ngày 06/01/2017 Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành quyết định tạm ngừng nhập khẩu quả me từ Indonesia vì lý do tương tự. Trước đó, cơ quan kiểm dịch thực vật đã phát hiện 175 tấn quả me nhập khẩu từ Indonesia vào VN qua cảng Cát Lái (TP.HCM) trong 3 tháng cuối năm 2016 có nhiễm mọt Caryedon serratus olivier còn sống.



Trước khi ra quyết định tạm dừng nhập khẩu, Cục Bảo vệ thực vật đã nhiều lần gửi thông báo cảnh báo đến cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia Indonesia nhưng tình hình không được cải thiện và đến nay, phía Indonesia cũng không có bất cứ phản hồi nào.

