Thời tiết cả nước 3 ngày Tết ra sao?

Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của năm cũ, thời tiết miền Bắc ít biến động. Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ, nắng ấm chan hoà. Tuy nhiên ban đêm nhiệt độ vẫn ở mức thấp, từ 13-15 độ C.

Chợ hoa Hàng Lược, Hà Nội ngày nắng đẹp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nền nhiệt ban ngày các tỉnh Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn Đông Bắc 1-2 độ C, tuy nhiên ban đêm trời rét đậm hơn, ở mức 11-14 độ C, thậm chí có nơi dưới 10 độ.

Hình thái nắng ấm tại miền Bắc sẽ duy trì đến hết mùng 4 Tết. Từ mùng 1 Tết, trời sẽ tăng nắng, nhiệt độ ban ngày cao nhất toàn vùng lên mức 24-25 độ C, riêng khu Tây Bắc Bộ có nơi trên 26 độ. Trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ ban đêm tăng dần lên mức 17-19 độ C.

Sau đó khoảng ngày mùng 5 Tết (1/2), miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, gây mưa nhỏ nhiều nơi.

Vào đến miền Trung, khu vực các tỉnh từ Thanh Hoá - Quảng Bình thời tiết ít biến động, duy trì ngày nắng ấm 21-22 độ, đêm rét 14-17 độ.

Các tỉnh từ Quảng Trị - Thừa Thiên Huế từ nay đến 30 Tết có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, mưa tăng dần về phía Nam. Sau đó từ mùng 1 Tết, thời tiết sẽ tốt dần lên.

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng - Phú Yên, bắt đầu từ đêm qua trời cũng đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dự báo kéo dài đến hết ngày mai. Nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức 26-29 độ C, ban đêm 21-24 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến hết Tết thời tiết ổn định. Tây Nguyên thấp nhất 17-20 độ, ban ngày mát mẻ 27-30 độ C. TP.HCM và Nam Bộ trời nắng ráo, ban đêm 22-25 độ C, ban ngày nóng nhẹ 30-33 độ.