TKV cung ứng trên 37 triệu tấn than cho nhiệt điện trong năm 2017

Lượng than mà Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) dự kiến cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện căn cứ theo dự kiến nhu cầu của các nhà máy trong năm 2017 là 37,08 triệu tấn.

Trên cở sở dự báo nhu cầu sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc đã trao đổi và thồng nhất cung cấp khoảng 37,08 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện năm 2017.

Cụ thể, khối lượng cung cấp than dự kiến cho các nhà máy nhiệt điện căn cứ theo dự kiến nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện trong năm 2017 là 37,08 triệu tấn trong đó dự kiến Tổng công ty Đông Bắc cấp 5,525 triệu tấn, TKV dự kiến cấp 31,555 triệu tấn.

Các chủng loại than dự kiến cấp bao gồm các loại như cám 5q.1, 5a.3, 5a.4, 5b.1, 5b.4, 4b.1cám 6a.1, 6b.3, than không phân loại cấp 2, than trộn cám 4a.5 với 6a.6, 6a.7,6a.4 ...

Các chỉ tiêu chất lượng than được áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành TCVN 8910:2015, tiêu chuẩn cơ sở và nhu cầu thực tế của các nhà máy nhiệt điện khi đàm phán hợp đồng mua bán than, trường hợp có sự điều chỉnh về quy cách chất lượng than thực hiện theo quy định của nhà nước và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã thống nhất đảm bảo cung cấp than theo đúng khối lượng và chất lượng cho các nhà máy nhiệt điện trong năm 2017 góp phần đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ giữa hai đơn vị.

Thế Hải