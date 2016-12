TP.HCM: Có thể hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng cho dự án khởi nghiệp

Sáng 28/12, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM công bố Chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tuỳ thuộc vào quy mô của mỗi dự án và căn cứ theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ có mức hỗ trợ tương ứng tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

Phát biểu tại buổi công bố Chương trình Hỗ trợ, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, năm 2016 GDP TP.HCM chiếm 1/4 cả nước, đóng góp 1/3 ngân sách cả nước trong đó thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, đạt trên 300 ngàn tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp đăng kí thành lập mới đạt 36.000 doanh nghiệp, gần 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015. Ông cho rằng, với việc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, năm 2020 TP.HCM sẽ đạt mục tiêu có 500 ngàn doanh nghiệp hoạt động hiệu quả với 50% doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao. Do đó, những chương trình như Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sẽ góp phần đạt được mục tiêu này.

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, chương trình này sẽ áp dụng cho tất cả các dự án khởi nghiệp sáng tạo trên mọi lĩnh vực đặc biệt với: Cơ khí- tự động hoá; Hoá- hoá dược- nhựa- cao su; Điện tử- Công nghệ thông tin; Chế biến tinh lương thực thực phẩm và Công nghệ sinh học.

Đại diện các tổ chức tham gia Chương trình kí biên bản hợp tác hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM

Đối tượng đựơc nhận hỗ trợ là cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có đăng kí kinh doanh tại TP.HCM trong 5 năm trở lại đây, có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà chưa nhận được sự hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước.

Thời gian hỗ trợ cho mỗi dự án sẽ không quá 24 tháng. Hồ sơ tuyển chọn sẽ được nhận từ ngày 01/01/2017. Mọi thông tin về Chương trình được cập nhật tại http://sihub.vn/speedup2017/.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tiến hành ký Bản ghi nhớ phối hợp thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.HCM với 11 tổ chức ươm tạo trên địa bàn Thành phố.

11 tổ chức ươm tạo trên địa bàn Thành phố bao gồm: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ- Đại học Bách Khoa TPHCM do PGS Mai Thanh Phong làm giám đốc; Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao- Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM do TS Nguyễn Hải An làm giám đốc; Công ty TNHH Ươm tạo Doanh nghiệp phần mềm Quang Trung- Khu công viên phần mềm Quang Trung do TS Vũ Anh Tuấn làm giám đốc; Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao- Khu công nghệ cao TP.HCM do Ths. Lê Thành Nguyên làm giám đốc; Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp TP.HCM - Thành đoàn TP.HCM do bà Trương Lý Hoàng Phi làm giám đốc; Khoa học Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM do TS Nguyễn Bá Hải làm trưởng khoa; Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ - Đại học Quốc gia TP.HCM do PGS Nguyễn Anh Thi làm giám đốc; Vietnam Silicon Valley Accelerator- Bộ Khoa học và Công nghệ do bà Thạch Lê Anh làm Chủ tịch; Công ty Cổ phần Tăng tốc Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam do ông Trần Hữu Đức làm giám đốc; Dragon Capital Private Equity Management Ltd. do TS Lê Hoàng Anh làm giám đốc; Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ - Đại học Nông lâm do PGS Nguyễn Phú Hoà làm giám đốc.

Hồng Phúc