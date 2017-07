Vietnam Airlines báo lãi 830 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) vẫn duy trì được đà tăng trưởng khả quan trong 6 tháng đầu năm 2017.

Hiện đội tàu bay mới của Vietnam Airlines gồm 11 chiếc Boeing 787-9 với 165 phi công và 7 chiếc A350 với 106 phi công, thực hiện hơn 20.200 chuyến bay an toàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Vietnam Airlines thực hiện hơn 70.400 chuyến bay an toàn, chỉ số đúng giờ (OTP) của các chuyến bay đi ở mức cao so với thế giới, đạt trung bình 91,3%, tăng 6,1 điểm so với cùng kỳ và vượt 3,3 điểm so với mục tiêu. Tổng công ty vận chuyển gần 10,3 triệu lượt khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ, trong đó, vận chuyển trên các đường bay nội địa tăng 9,3% so với cùng kỳ. Sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt khoảng 155 nghìn tấn, vượt kế hoạch và tăng hơn 24% so với cùng kỳ.

Tình hình tài chính của Tổng công ty được duy trì ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, khả năng thanh toán tốt. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất ước đạt gần 43.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so cùng kỳ và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 830 tỷ đồng, tương đương 51% so với kế hoạch năm 2017.

Vietnam Airlines cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đạt trên 90% tiêu chí 4-5 sao theo đánh giá của Skytrax. Chỉ số hài lòng tổng thể của khách hàng thông qua phiếu điều tra ghi nhận được trên chuyến bay đạt 3,83 trên 5 điểm, cao hơn so với cùng kỳ và mục tiêu.

Trong buổi làm việc về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm tại trụ sở Vietnam Airlines, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa nhận định: “Thay mặt Lãnh đạo Bộ GTVT xin ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của Tổng công ty HKVN. Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty đã đạt được những dấu mốc phát triển quan trọng, đặc biệt các chỉ số đúng giờ, chất lượng dịch vụ luôn ở mức cao hơn so với các năm trước, xứng đáng là Hãng hàng không quốc gia, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đảm bảo an toàn, an ninh, đặc biệt phục vụ tốt giai đoạn cao điểm Hè; nâng cao hiệu quả sử dụng đội tàu bay; liên kết chặt chẽ với các đơn vị thành viên, đối tác chiến lược ANA và trong liên minh SkyTeam để tạo ra các sản phẩm hợp lý, nối chuyến thuận tiện, giá hấp dẫn và ổn định chất lượng dịch vụ 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách.

Anh Minh