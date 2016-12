2 nghi can còn lại trong vụ cướp tiệm vàng tại Tây Ninh ra đầu thú

Đối tượng cướp tiệm vàng Lê Văn Khoa đang bị tạm giam. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Hai nghi can gồm Nguyễn Hồng Khắc, 30 tuổi, ngụ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), đầu thú tại Công an xã An Cơ, huyện Châu Thành (Tây Ninh) và Võ Tấn Quốc, 22 tuổi, ngụ ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng được gia đình động viên và đưa đến Công an huyện Trảng Bàng đầu thú.

Cơ quan chức năng cũng đã thu hồi đầy đủ tang chứng gồm khoảng 100 chỉ vàng 18k mà nhóm cướp lấy được tại tiệm vàng Kim Phụng.

Trước đó, ngày 17/12, Công an huyện Gò Dầu đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với hai anh em Lê Văn Khoa (còn gọi Khoa “máu lạnh,” 26 tuổi) và Lê Văn Phương (22 tuổi, em ruột Khoa) cùng ngụ ấp Phước Hiệp, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng) để điều tra. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận đã gây ra vụ cướp tiệm vàng cùng với Khắc và Quốc.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, ngày 16/12, lợi dụng lúc tiệm vàng Kim Phụng chỉ có một mình chị Lê Thị Kim Thoại, 28 tuổi, trông coi nên Khoa, Phương, Khắc, Quốc đến tiệm tạp hóa cách hiện trường khoảng 1km mua găng tay rồi bịt khẩu trang, mặc áo khoác đi hai xe máy đến tiệm vàng.

Một đối tượng đứng trước cửa tiệm cảnh giới, ba đối tượng còn lại xông vào tiệm vàng, một người trong số này cầm súng và bình xịt hơi cay đe dọa chủ tiệm vàng và người dân gần đó.

Sau khi dùng dao bầu đập bể tủ kính trưng bày trang sức, nhóm cướp đã lấy đi khoảng 10 lượng vàng trang sức loại 18k và bỏ chạy về hướng huyện Trảng Bàng.

Ngày 18/12, sau khi bắt được hai đối tượng Lê Văn Khoa và Lê Văn Phương, Đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã thưởng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng và chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm các nghi can; đồng thời động viên gia đình đưa đối tượng còn lại ra đầu thú.