C.T GROUP chi 12 tỷ đồng cho thưởng Tết 2016

Trong buổi lễ tổng kết năm, C.T Group khiến khoảng 800 khách mời và cán bộ nhân viên công ty phải bất ngờ khi công bố mức thưởng Tết 2016 lên đến 12 tỷ đồng.

Còn nhớ năm 2015, đơn vị này nổi tiếng khi “không tiếc tay” chi hơn 800 triệu đồng/người cho 3 nhân viên xuất sắc của công ty bao gồm 3 chiếc ô tô Honda City của Nhật, phiếu tích lũy an sinh để mua nhà, tiền mặt và nhiều quà tặng khác...

Đến năm 2016, C.T Group còn chơi trội khi bỏ ra 12 tỷ đồng chỉ để thưởng Tết cho nhân viên. Cụ thể, giải thưởng lớn nhất là 1,4 tỷ dành cho tập thể xuất sắc nhất của Tập đoàn là Léman Cap Resort bao gồm 01 xe ô tô Fortuner đời mới 2017 của hãng Toyota, phiếu tích lũy an sinh để mua nhà, voucher nghỉ mát tại Vũng Tàu. Giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất trị giá 1,2 tỷ đồng đã được trao cho bà Phạm Thị Như Thủy – Đội trưởng tài chính đội 2 bao gồm 1 xe ô tô Fortuner đời mới 2017 của hãng Toyota, phiếu tích lũy an sinh để mua nhà và tiền mặt.

Một số cán bộ nhân viên thuộc C.T Plaza Team nhận giải thưởng tập thể tiên tiến tại buổi lễ



Giải thưởng tập thể đạt thành tích tiên tiến dành cho C.T Plaza Team trị giá lên đến 360 triệu đồng. Ngoài ra một số cá nhân khác còn được vinh danh với các giải thưởng như cán bộ nhân viên tiên tiến với mức thưởng lên đến 225 triệu đồng/người.

Ngoài ra, cán bộ nhân viên nào làm việc từ 20 năm trở lên tại Tập đoàn được tặng quà tri ân khoảng 1 tỷ đồng (tương đương 1 căn hộ I-Home); làm việc từ 15 năm trở lên sẽ được nhận quà tặng tri ân bao gồm: 3 lượng SJC, 90 triệu phiếu tích lũy an sinh, 170 triệu tiền mặt (khoảng 330 triệu đồng); làm việc từ 10 năm trở lên sẽ được tặng 2 lượng SJC, 60 triệu phiếu tích lũy an sinh, 140 triệu tiền mặt (khoảng 275 triệu đồng); làm việc từ 5 năm trở lên được tặng1 lượng vàng SJC, 30 triệu phiếu tích lũy an sinh, 80 triệu tiền mặt (tổng giá trị là150 triệu đồng)…

Năm 2017 sẽ là một bước “lột xác” hoàn toàn của C.T group với những bước nhảy ngoạn mục hơn nữa. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón những người có khả năng và tâm huyết gia nhập vào đội quân tinh nhuệ của C.T Group để có cơ hội để phát triển toàn diện và nâng cao giá trị bản thân qua những đợt tuyển dụng lớn sẽ phát động trong năm 2017”- ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn chia sẻ.

Hồng Phúc