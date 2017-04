Dự án tỷ USD “ngấp nghé” vào Long An

Đã có những đề xuất của nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp (KCN) mới của Long An, trong đó, có dự án sản xuất kính thông minh có vốn đầu tư hàng tỷ USD.

Đề xuất mở thêm 8 KCN

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký văn bản số 1018/UBND - KT ngày 15/3/2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cho điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia để phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư.

Tỉnh Long An hiện có 28 KCN với diện tích hơn 10.216 ha, trong đó có 16 KCN đang hoạt động. Theo UBND tỉnh Long An, tỷ lệ lấp đầy các KCN đã đi vào hoạt động đạt 67,33%. Trong đó, có một số KCN đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90% diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê, đủ điều kiện mở rộng, phát triển mới các KCN theo quy định của Chính phủ.

“Việc phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh ngày càng trở nên nhu cầu bức thiết và là điều kiện tiên quyết để đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp”, tỉnh Long An nêu lý do việc đề xuất mở thêm các KCN. Theo đề xuất này, Long An sẽ có 8 KCN với tổng diện tích 1.748 ha, trong đó có 4 KCN mở rộng, 3 KCN thành lập mới và 1 chuyển đổi từ khu dân cư.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, tính đến cuối năm 2016, đã có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào địa phương này, với 772 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 772 dự án (tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 5,1 tỷ USD). Đến nay đã có 459 dự án đi vào hoạt động, chiếm gần 60% tổng số dự án đăng ký, tổng vốn thực hiện khoảng 3,1 tỷ USD, đạt hơn 58% so với tổng vốn đăng ký.

Vốn tỷ USD vào KCN mới

Tuy là địa phương dẫn đầu các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong thu hút vốn FDI và đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố của cả nước, tính đến năm 2016 (thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI), nhưng đến nay, Long An vẫn chưa có dự án sản xuất có quy mô vốn hàng tỷ USD, nhất là của các tập đoàn, doanh nghiệp có chuỗi sản xuất toàn cầu.

Trong 3 tháng đầu năm nay, đã có 22 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào các KCN tại tỉnh Long An, trong đó có 11 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 19,3 triệu USD. Ngoài ra, có có 6 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 16,7 triệu USD.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Trần Hoàng Ân, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo cho biết, trong số các KCN mới được tỉnh Long An đề xuất mở thêm, có KCN và Thành phố khoa học Tân Tạo (diện tích 200 ha) tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Qua công tác xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, đã có những đề xuất ban đầu về việc sẽ triển khai dự án sản xuất kính thông minh theo công nghệ mới nhất vào KCN do Tân Tạo làm chủ đầu tư.

Cũng theo đại diện của Tân Tạo, các nhà khoa học và nhà đầu tư Hoa Kỳ đã cơ bản thống nhất triển khai dự án sản xuất kính thông minh tại KCN và Thành phố khoa học Tân Tạo với tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu hàng tỷ USD.

“Ngay sau khi được phê duyệt, Tập đoàn Tân Tạo sẽ tập trung với tiến độ cao nhất để sớm đưa KCN vào hoạt động”, ông Ân nói và cho biết, 99% sản phẩm kính thông minh được sản xuất tại KCN này sẽ được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, châu Âu và toàn thế giới.

Hồng Sơn