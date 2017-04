Học bổng “Vì trẻ em Việt Nam- Swing for the Kids” đến với trẻ em Phú Yên

Cái nắng gay gắt đầu mùa của Phú Yên không ngăn được những bước chân của đoàn công tác Báo Đầu tư và nhà tài trợ đem những suất học bổng ý nghĩa đến với các em học sinh nghèo học giỏi của Phú Yên.

Lễ trao học bổng “Vì trẻ em Việt Nam- Swing for the Kids” tại Phú Yên có sự tham dự của ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (giữa), ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) và Tổng biên tập Báo Đầu tư, ông Lê Trọng Minh (bên phải). Ảnh: Hà Minh

Tiếp tục chương trình trao học bổng “Vì trẻ em Việt Nam- Swing for the Kids”, ngày 9/4, đoàn công tác của Báo Đầu tư cùng nhà tài trợ, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Yên đã đem 150 suất học bổng đến với các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường tiểu học Đa Lộc, THCS Nguyễn Viết Xuân, Trần Quốc Tuấn huyện miền núi Đồng Xuân, các trường tiểu học An Hòa 1,2 huyện Tuy An, huyện Sông Hinh và Phú Hòa.

Buổi trao học bổng đã trở nên đặc biệt đối với đoàn công tác báo Đầu tư tư và các em học sinh khi có sự tham dự của ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch Đầu tư... Đồng thời, tận tay trao các suất học bổng đến các em học sinh hiếu học.

Về Đồng Xuân nghèo khó

Các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (huyện Đồng Xuân) đa số là đồng bào Chăm, Bana được nhận học bổng lần này. Ảnh: Hà Minh





Từ TP Quy Nhơn, theo QL19C, sau gần 2h đồng hồ, chúng tôi đến điểm trường tiểu học Đa Lộc (xã Đa Lộc) khi cái nắng đã bắt đầu gay gắt. Trước sân trường, 30 em học sinh khuôn mặt đang rạng ngời và háo hức đợi chờ. Các cô giáo ở đây cho biết, sau khi nghe nhà trường thông báo được nhận học bổng, các em đến từ sớm để chờ đợi những món quà ý nghĩa và thiết thực.

Rất nhanh nhẹn khi được kêu tên mình lên nhận học bổng, em Nguyễn Văn Trung (lớp 3B), vui mừng khi trên tay cầm tấm bảng nhỏ như Giấy khen trên đó ghi Học bổng vì trẻ em, e dè nói: “Em rất vui khi mình được khen thưởng. Có cả giấy khen và tiền nữa. Em sẽ mua viết, vở và đồ dùng học tập. Vở của em cũ và hết trang để viết rồi...”

Tại trường THCS Trần Quốc Tuấn, những ánh mắt học sinh ngời sáng trong đồng phục áo trắng, quần xanh và phấp phới khăn quàng đỏ trên vai đã ngồi ngay ngắn trong hội trường để chờ nhận được học bổng.

Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió của núi rừng đã phần nào nói lên những vất vả của các em sau những giờ lên lớp rồi lại lên rẫy với cha mẹ để thu hoạch mía (mùa này Đồng Xuân đang vào vụ thu hoạch mía), sủi cỏ cho ngô, vun đất cho những cây rau màu khác...

Đinh Thị Liên, là học sinh lớp 7 có đôi mắt sắc, khuôn mặt bầu bĩnh, tâm sự: “Nhà em có 5 anh chị em. Em là thứ 3 được đi học, 2 anh đầu nghèo quá nên ở nhà làm ruộng, làm rẫy. 7 năm học thì em 6 năm học giỏi, chỉ năm lớp 3 là học khá”. Nói rồi Liên mân mê lên tấm bảng chứng nhận học bổng, không dấu được niềm vui long lanh trong đôi mắt đang khát khao đọc học tập, được cố gắng...

Dọc đường về Đồng Xuân, địa hình nơi đây đa số là đồi núi nhấp nhô với những ngọn đồi trọc đã được đốt đi để nhường cho lớp keo mới đang dần phủ lên màu xanh của những hy vọng đủ đầy. Những nếp nhà dẫu có dáng dấp của no ấm nhưng ẩn sau đó là bấp bênh khi mùa giáp hạt bắt đầu. Theo UBND huyện Đồng Xuân, tỉ lệ các hộ nghèo nơi đây vẫn khá cao, dù mỗi năm phấn đấu giảm 8-9%. Nghèo khó đã tác động tiêu cực đến chất lượng giáo dục của huyện, hạn chế khả năng sáng tạo của các em học sinh.

Đến Tuy An khắc nghiệt

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Việt đang tận tay trao học bổng cho các em học sinh trường THCS An Hòa (Tuy An). Ảnh: Hà Minh





Rời Đồng Xuân, điểm đến tiếp theo của đoàn là trường Tiểu học, THCS xã An Hòa, huyện Tuy An để trao tận tay những suất học bổng đến các em. Đây là xã gần giáp biển nên điều kiện khí hậu khá khắc nghiệt.

Bù lại, thổ nhưỡng phù hợp với loại cây ngắn ngày đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân, chuyện học hành của con cái vẫn còn cam go lắm. Thấu hiểu những vất vả của các bậc phụ huynh, của các em học sinh nhưng cũng khâm phục ý chí vượt khó vươn lên của các em, Tổng biên tập Báo Đầu tư, ông Lê Trọng Minh xúc động cho rằng các em đã làm tốt việc học của mình so với những bạn có điều kiện tốt hơn các em.

Lễ trao học bổng còn có sự tham gia của ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

“Các em là tấm gương cho các bạn khác noi theo. Khó khăn dẫu có thể còn nhiều phía trước nhưng với vai trò làm cầu nối từ các nhà hảo tâm, Báo Đầu tư sẽ luôn đồng hành và đến bên cạnh các em để cùng các em vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng những ước mơ lớn dần lên cùng tương lai phía trước”- Tổng biên tập Lê Trọng Minh nhấn mạnh.

Ghi nhớ những lời tâm sự, những dặn dò của ông Lê Trọng Minh, em Bùi Bảo Thy, học sinh lớp 9B trường THCS An Hòa thay mặt các em học sinh tại lễ nhận học bổng cho rằng, suất học bổng sẽ giúp các em học sinh nghèo có điều kiện theo đuổi những ước mơ lâu nay các em hằng đeo đuổi.

Thy cũng hứa trước lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đoàn công tác Báo Đầu tư, các thầy cô giáo và các bạn sẽ nỗ lực học tập để xứng đáng với niềm tin yêu của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm thông qua học bổng...

Theo TBT Báo Đầu tư Lê Trọng Minh sự có mặt tại lễ tra học bổng của lãnh đạo tỉnh Phú Yên củng cố thêm niềm tin để các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng Học bổng “Vì trẻ em Việt Nam- Swing for the Kids” thông qua báo Đầu tư.

Vinh hạnh khi được đón lãnh đạo tỉnh Phú Yên tại Lễ trao học bổng, cho rằng, sự xuất hiện của lãnh đạo tỉnh đã khiến ý nghĩa của buổi lễ được trang trọng hơn, như lời ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư, nói: “Sự có mặt của các đồng chí để thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với công tác khuyến học, khuyến tài đối với các bậc học mầm non, thế hệ tương lai của tỉnh, cũng là của đất nước. Đó cũng như lời động viên đối với những người làm công tác cầu nối từ những tấm lòng nhân ái của cả nước đến những tấm lòng hiếu học của các địa phương mà Báo Đầu tư đã thực hiện nhiều năm qua”.

Qua đó, theo ông Lê Trọng Minh, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương sẽ củng cố thêm niềm tin, sự thành công trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của tỉnh Phú Yên và cả nước cũng như tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, cá nhân và tập thể đang ngày đêm âm thầm cống hiến bằng tinh thần, vật chất cùng Báo Đầu tư thông qua chương trình học bổng “Vì trẻ em Việt Nam- Swing for the Kids”, tiếp tục thắp sáng thêm ước mơ được học tập, được chăm chỉ bên đèn sách của các em học sinh hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực phi thường và ý chí vững vàng vươn lên trong học tập.

Hà Minh