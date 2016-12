Hội chợ Thời trang Việt Nam - VIFF 2016 sẽ diễn ra trong 6 ngày

Hội chợ Thời trang Việt Nam - VIFF 2016 với chủ đề "Bản sắc Việt - Hội nhập thế giới - Thân thiện môi trường".sẽ diễn ra từ ngày 21 - 26/12 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hội chợ Thời trang Việt Nam - VIFF 2016 là kỳ hội chợ chuyên ngành lần thứ 20. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại, ngày hội của ngành thời trang Việt Nam. Nơi hội tụ các doanh nghiệp, thương hiệu trong các lĩnh vực dệt may, da giày, trang sức... Thông qua hội chợ thường niên này, các doanh nghiệp có thể tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu của mình và là dịp để giới thiệu những dòng sản phẩm mới phục vụ nhu cầu tiêu dùng của công chúng trong mùa Giáng sinh, đón chào năm mới.

Với quy mô trên 4.000 m2 tại nhà A1 - Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, VIFF 2016 gồm trên 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu như Tổng công ty cổ phần may Nhà Bè, Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến, Tổng Công ty cổ phần dệt may Hanosimex, Tổng Công ty Đức Giang, Tổng Công ty May 10, Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú…

Ngoài ra, VIFF 2016 còn có sự tham gia của các nhà thiết kế áo dài trẻ đã được khẳng định thương hiệu như OZ Design House, Trịnh Fashion, Moon Designe… sẽ mang tới hội chợ những thiết kế, phong cách thời trang mới với những chất liệu đa dạng, gần gũi với phái đẹp ở mọi hoàn cảnh, sự kiện trong đời sống.

Bên cạnh nội dung triển lãm, vào các buổi tối diễn ra hội chợ, Ban tổ chức sẽ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp liên tục tổ chức các hhoạt động biểu diễn thời trang và văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt tại lễ khai mạc là màn trình diễn các mẫu thiết kế thời trang của Nhà thiết kế - nghệ nhân áo dài Lan Hương với những biến tấu, họa tiết thêu tay tinh tế và điêu luyện của các thợ thủ công truyền thống, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc.

Như Loan