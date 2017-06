Nghi án đập kính ô tô Lexus, lấy trộm gần 5 tỷ đồng giữa ban ngày

Cuối ngày 27/6, trao đổi với PV, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết Đội CSĐT tổng hợp Công an quận đang phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực để truy xét vụ trộm tài sản có giá trị gần 5 tỉ đồng.

Theo thông tin trình báo ban đầu của ông P.H (40 tuổi, ngụ quận 9, TPHCM), khoảng 10h sáng cùng ngày, sau khi rút gần 5 tỷ đồng từ một ngân hàng ở quận 9, ông H. chạy ô tô 4 chỗ hiệu Lexus, BKS 51F-017… đến quán cà phê trên đường số 16, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Sau đó, ông H. để bọc nylon có số tiền nói trên trong xe rồi khóa kín cửa, đậu xe ven đường để vào quán.

Khoảng 30 phút sau, xuất hiện đối tượng là nam thanh niên chạy xe máy tới, dùng vật cứng đập bể cửa kính bên phải, lấy trộm đi một bọc tiền. Phát hiện vụ việc, nhiều người đã hô hoán nhau truy đuổi nhưng kẻ trộm đã nhanh chân tẩu thoát. Ngay sau đó, ông H. đã đến Công an phường Linh Trung trình báo và vụ việc được báo lên Công an quận Thủ Đức.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và trích xuất camera để truy xét vụ trộm.

Nhận tin báo, cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy tìm thủ phạm.