Ông lớn BIDV báo lãi hơn 7.500 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của BIDV năm 2016 đạt 7.507 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015. Ước tính, thu nhập của BIDV giảm 1.500 tỷ đồng do thực hiện các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi.

Ngân hàng BIDV vừa thông báo kết quả hoạt động năm 2016. Theo đó, lợi nhuận của ngân hàng chỉ tăng nhẹ song tổng tài sản lại tăng kỷ lục, dẫn đầu hệ thống.

Cụ thể, đến hết năm 2016, tổng tài sản cua ngân hàng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng (1,007 triệu tỷ đồng), tăng 17,5% so với năm 2015. Với mức tăng trưởng này, tổng tài sản của BIDV hiện chiếm 14% tổng tài sản của toàn ngành ngân hàng, đứng đầu hệ thống.

Trong năm qua, BIDV tiếp tục đạt mức tăng trưởng tốt cả về tín dụng lẫn huy động vốn. Cụ thể, huy động vốn đạt gần 939 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ dân cư và tổ chức là gần 796 nghìn tỷ, tăng 20,45% so với năm trước. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đến hết năm 2016 đạt hơn 935 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 758 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 17,85% so với năm 2015.

Đặc biệt, cơ cấu tín dụng được chuyển biến theo hướng tích cực, gia tăng ở phân khúc khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Cụ thể, dư nợ bán lẻ đạt 185.215 tỷ đồng, tăng trưởng gần 32%, huy động vốn bán lẻ tăng 22,6%. Dư nợ phân khúc SME đạt 161.752 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đứng ở mức thấp so với toàn hệ thống, chỉ 1,47%.

Kết thúc năm 2016, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 7.507 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015. Kết quả này một phần do năm 2016, BIDV triển khai nhiề1.500 tỷ đồng do triển khai các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi.

Trong năm qua, BIDV đã triển khai 28 gói tín dụng, sản phẩm tín dụng với mức lãi suất ưu đãi cho các khách hàng tốt, lĩnh vực ưu tiên. Đến hết năm 2016, cho vay xuất khẩu, công nghiệp hỗ tợ, nông nghiệp nông thôn của BIDV tăng 15-18%. Ngoài ra, BIDV đã chủ động giảm lãi suất cho vay 2 lần theo chủ trương của Chính phủ, NHNN để hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động ngân hàng, khối công ty, liên doanh, hiện diện thương mại ở nước ngoài của BIDV cũng hoạt động hiệu quả năm 2016.

