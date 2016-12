Phú Quốc đón du khách thứ 10 triệu của năm 2016

Vào lúc 12h 45 phút ngày 25/12, tại Sân bay quốc tế Phú Quốc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Ngọc Thiện cùng các lãnh đạo trung ương và chính quyền địa phương ra tận cầu thang máy bay Vietnam Airlines đón chào mừng du khách quốc tế thứ 10 triệu đến từ nước Anh.

Vị khách thứ 10 triệu tên Tonge Michael (quốc tịch Anh) khởi hành từ sân bay Frankfurt (Đức) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) và tiếp đến sân bay quốc tế Phú Quốc trưa 25/12 trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Cùng đến Việt Nam còn có 2 vị du khách thứ 10 triệu + 1 và thứ 10 triệu - 1 gồm: ông BalzerbAndre J Marek (quốc tịch Đức) và bà Karlsson Evalena (quốc tịch Thuỵ Điển). Tất cả được đoàn lãnh đạo Bộ VHTT&DL, lãnh đạo Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và chính quyền tỉnh Kiên Giang tặng quà và hoa chúc mừng tại Sân bay quốc tế Phú Quốc.

Tại buổi lễ mừng này, vị du khách quốc tịch Anh, ông Tonge Michael cảm kích cho biết, thời gian qua ông được nghe bạn bè nói nhiều về đất nước Việt Nam xinh đẹp và mến khách. Trong đó có nhiều thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn và nhiều bãi tắm biển tuyệt vời như các bãi biển ở đảo Phú Quốc.

.

"Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi du lịch đến Việt Nam và thú vị trở thành vị khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2016 đến của Việt Nam. Chắc chắn trong những ngày dài du lịch và khám phá ở Việt Nam sẽ còn nhiều thú vị và hấp dẫn như nhiều bạn bè tôi đã từng đến và trải nghiệm", ông Tonge Michael phấn khởi nói.

Phát biểu tại buổi lễ mừng du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2016 ở Sân bay quốc tế Phú Quốc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, sự tăng trưởng không ngừng của ngành du lịch Việt Nam vào thời điểm năm 1994 chỉ có 1 triệu khách quốc tế. Sau 6 năm, vào năm 2000 nâng lên con số gấp đôi với 2 triệu du khách, rồi năm 2010 là 5 triệu và năm 2016 đã cán mốc trên 10 triệu du khách vượt 25 %. Riêng trong năm 2016 rất ấn tượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 2 triệu so với năm 2015 và tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2010 – 2015. Điều đặc biệt là trong năm 2016 khách quốc tế đến Việt Nam tăng 25%, trong đó châu Âu chiếm đế 20%. Tất cả góp phần đem về nguồn thu cho ngành du lịch đạt tới trên 400.000 tỷ đồng, chiếm 7,5% GDP trong năm 2016.

"Chính phủ Việt Nam xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy sẽ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư ngành "công nghiệp không khói" phát triển và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho du khách đến Việt Nam. Cụ thể như đã miễn thị thực cho du khách ở 22 quốc gia và sắp tới sẽ cấp visa điện tử nhanh gọn cho du khách. Cùng với đó là ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh an toàn cho du khách", Bộ trưởng Nguiyễn Ngọc Thiện nói.

Huy Thịnh