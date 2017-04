Swing for the Kids 2017 chính thức khởi tranh

12h trưa nay (22/4/2017), ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức phát bóng khai mạc Giải golf từ thiện Swing for the Kids 2017 tại Sân golf Kings’ Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (thứ 5 từ trái sang) cùng nguyên Bộ trưởng Võ Hồng Phúc (thứ 3 từ phải sang), nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng Ban Tổ chức trước giờ khai cuộc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao Giải golf Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids qua 11 năm tổ chức, bởi lẽ “Giải đấu đã trở thành một thương hiệu đầy tính nhân văn trong các hoạt động từ thiện, đặc biệt có ý nghĩa lớn trong việc kết nối cộng đồng kinh doanh trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương và các cơ quan chính phủ, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Phát biểu tại lễ khai mạc Giải đấu, ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 11 - Swing for the Kids 2017 cho biết, số lượng đấu thủ tham gia đông đảo năm nay khẳng định sự tin tưởng của cộng đồng những trái tim nhân ái đối với sự kiện thể thao mang đậm tính nhân văn này.

“Thông qua Giải golf Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids, chúng tôi thực sự hạnh phúc và tự hào được đóng vai trò cầu nối giữa những trái tim nhân hậu với những ước mơ của hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước”, ông Minh nói.

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức Swing for the Kids chào mừng các vị khách mời, các golf thủ tham dự Giải đấu

Swing for the Kids 2017 tiếp tục được sự cam kết và ủng hộ mạnh mẽ của nhiều nhà tài trợ, bao gồm Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) với vai trò là Nhà Đồng tổ chức Giải; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam với tư cách Nhà tài trợ Kim Cương; Tập đoàn Vingroup là nhà tài trợ Bạch Kim; Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld và Công ty TNHH Nước giải khát Cocacola Việt Nam với tư cách Nhà tài trợ Vàng; Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam, Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán Bản Việt và Công ty CP Nhà Mơ (Dream Home) vai trò Nhà tài trợ Đồng; Dalt Palace golf Club là nhà tài trợ Hole-in-One, cùng các nhà tài trợ khác.

Năm nay sẽ là năm đầu tiên Ngân hàng TMCP SeABank phối hợp với Ban tổ chức tìm kiếm các học sinh đủ điều kiện để trao học bổng trong suốt thời gian đi học, với giá trị 500.000đ/tháng.

Tiếp tục đồng hành cùng Báo Đầu tư và Swing for the Kids 2017 với vai trò bảo trợ truyền thông là các Báo Dân trí, Báo Kinh tế và Đô thị, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Giáo dục Việt Nam, Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Golf Việt Nam, Tạp chí Golf Plus, Báo An ninh Thủ Đô và Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (VOVnews).

Swing for the Kids đã bắc nhịp cầu nối những nhà hảo tâm với những học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại các khu vực khó khăn trên mọi miền đất nước. Trong 10 năm qua, Ban tổ chức đã huy động được số tiền 11,8 tỷ đồng để trao tận tay gần 13.500 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước thông qua Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam. Theo báo cáo từ các nhà trường và hội khuyến học địa phương, các học sinh được nhận học bổng đều phát huy tốt khả năng và đạt thành tích tốt trong học tập, kỹ năng sống được nâng cao. Những chuyển biến tích cực từ các học sinh được nhận học bổng đã có tác động lan tỏa tới các học sinh khác trong nhà trường, tạo ra không khí thi đua đạt thành tích học tập tốt.

Quang Hưng - Chí Cường