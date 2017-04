Truyền tải 2,97 tỷ kWh điện từ Bắc vào Nam

Đã có 2,97 tỷ kWh điện được truyền tải từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam, tương đương 14% nhu cầu tiêu thụ điện của các tỉnh phía Nam trong quý I/2017.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 44 tỷ kWh, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016, sản lượng ngày lớn nhất đạt 571,8 triệu kWh (tăng 12,3% so với quý I/2016) và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 27.066 MW (tăng 10,6% so với quý I/2016). Trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam, sản lượng truyền tải vào miền Nam là 2,97 tỷ kWh tương đương 14% nhu cầu điện miền Nam.

Công suất truyền tải cao nhất trên giao diện Bắc - Trung là 2.210 MW và Trung - Nam là 3.471 MW. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN lũy kế 3 tháng ước đạt 38,13 tỷ kWh, tăng 8,27% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 8,39%. Các nhà máy nhiệt điện tua bin khí, nhiệt điện than tiếp tục được khai thác cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tình hình sự cố lưới điện giảm so với cùng kỳ năm 2016.

Trong quý I, EVN đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi thực hiện 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tổng thời gian lấy nước là 12,5 ngày với tổng lượng nước xả là 4,67 tỷ m3 nước (trong đó từ hồ Hòa Bình 3,11 tỷ m3, hồ Thác Bà 600 triệu m3, hồ Tuyên Quang 970 triệu m3).

Tại Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 471.000 kWh trong vòng 1 giờ tắt đèn, tương đương với giá trị khoảng 764 triệu đồng.

Hoàng Nam