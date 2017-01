Vinatex ký thỏa thuận hợp tác giao thương với Tập đoàn Itochu của Nhật

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) vừa ký Thỏa thuận đối tác giao thương với Tập đoàn Itochu (Nhật Bản). Lễ ký kết này được sự chứng kiến của hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Shinzo Abe.

Trong thỏa thuận hợp tác lần này với Vinatex, Itochu sẽ trở thành đối tác tư vấn cho Vinatex và các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn khi có yêu cầu từ Vinatex, trong các khâu phát triển chuỗi cung ứng ngành dệt may, từ xơ, sợi, vải đến may, phân phối bán lẻ, hợp tác thu hút và giới thiệu các công ty đối tác trong và ngoài Việt Nam.

Itochu sẽ trở thành đối tác tư vấn cho Vinatex và các đơn vị thành Vinatex, trong các khâu phát triển chuỗi cung ứng ngành dệt may, từ xơ, sợi, vải đến may, phân phối bán lẻ, hợp tác thu hút và giới thiệu các Công ty đối tác trong và ngoài Việt Nam.

Ông Shuichi Koseki, Giám đốc cấp cao, phụ trách ngành dệt của Itochu cho rằng, ngành dệt may Việt Nam thật sự có sức hút với Tập đoàn Itochu. Itochu đã đến Việt Nam từ nhiều năm trước để hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp dệt may, trong đó Vinatex hiện là đối tác số 1 của Tập đoàn. Trong thời gian tới, Itochu và Vinatex sẽ đẩy mạnh hợp tác để cùng phát triển mặt hàng dệt may của hai bên, cung ứng cho toàn thế giới.

Phát biểu trong buổi Lễ, ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex mong muốn rằng hai bên sẽ tích cực hợp tác, bàn bạc cụ thể và đi đến hành động sớm trong các hạng mục hợp tác, để thực sự tạo nên sự thay đổi trong phương thức sản xuất kinh doanh dệt may của Vinatex, chuyển từ CMT sang FOB, phát triển chuỗi cung ứng trọn gói, phát triển hệ thống phân phối bán lẻ bền vững để cùng hưởng lợi lâu dài.

Itochu là tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Nhật Bản, hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, trong đó có dệt may. Vào năm 2015, Itochu từng có hợp tác về dệt-nhuộm hoàn tất và nguyên phụ liệu với một đơn vị thành viên của Vinatex là Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân (Doximex).

Itochu cũng chính là nhà đầu tư bỏ hơn 9,25 triệu USD để sở hữu 3% cổ phần tại Vinatex vào cuối năm 2014. Itochu hiện làm ăn với nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

