CTCK KIS Việt Nam (KIS)

HAX của CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh đang trong xu hướng tăng trung hạn với 2 biên của kênh xu hướng, tương ứng mức 38 và 47. Ngoài ra, khối lượng giao dịch cũng rất tích cực, vượt trung bình 20 ngày.

Chỉ báo Bollinger band mở rộng và hai đường trung bình EMA và EMA đang hướng lên, hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn. Chỉ báo +DI đã cắt trên -DI và gia tăng khoảng cách đi với ADX đang đi ngang, cho thấy dư địa tăng của HAX vẫn còn rất lớn và xu hướng tăng đang mạnh dần lên. RSI14 hướng lên và chạm vùng quá mua, xác nhận cho xu hướng hiện tại.

Chỉ báo Chaikin, OBV và MFI hướng lên và gia tăng trong những tuần gần đây, cho thấy sự tốt lên của dòng tiền.

Vì vậy, khuyến nghị mua cổ phiếu HAX với giá mục tiêu 47.000-48.000 đồng/CP, giá cắt lỗ là 38.000 đồng/CP. Thời gian đầu tư là 2 tháng.

2. QNS tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh khả quan

CTCK MB (MBS)

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS), tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi, được cổ phần hóa vào năm 2005. Công ty chuyên chế biến đường, mật, thực phẩm, đồ uống; sản xuất và kinh doanh nước khoáng và kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp và hoạt động xuất nhập khẩu. Công ty là doanh nghiệp dẫn đầu trong phân khúc sữa đậu nành với thị phần là 82,7%.

Cuối năm 2016, Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy Bình Dương đã hoàn thành giai đoạn 1 và chính thức đi vào hoạt động với công suất 90 triệu lít/năm, nâng tổng công suất của Công ty lên 390 triệu lít/năm. Nếu tình hình thị trường thuận lợi, Vinasoy sẽ tiến hành tiếp giai đoạn 2 của nhà máy để đạt công suất thiết kế tối đa là 180 triệu lít/năm.

Công suất ép của Nhà máy Đường An Khê được nâng lên thành 18.000 tấn mía/ngày. Ngoài ra, dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện sinh khối An Khê sản xuất điện từ bã mía có công suất thiết kế 110 MW cũng sẽ đi vào hoạt động cùng với nhà máy mía An Khê. Dự án có giá trị đầu tư 1.700 - 1.800 tỷ đồng và dự kiến vào tháng 01/2017 sẽ chạy được theo CSTK, giá bán điện đang được xem xét.

Các nhóm sản phẩm như bia, nước giải khát và bánh kẹo được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng sẽ không cao, do đó kết quả kinh doanh của 3 mảng này sẽ duy trì khả quan, ít biến động.

Sữa đậu nành và mía đường là 2 mảng kinh doanh trọng yếu quyết định đến hiệu quả kinh doanh của QNS ( khi chiếm đến khoảng 75% tổng doanh thu và 70% lợi nhuận trước thuế của Công ty).

Năm 2017, chúng tôi cho rằng 2 mảng kinh doanh này của QNS vẫn tiếp tục duy trì khả quan, tổng doanh thu dự kiến đạt 8.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.230 tỷ đồng tương đương biên lợi nhuận ròng 15%. EPS forward năm 2017 đạt khoảng 6.560 đồng/CP. Hiện tại, cổ phiếu QNS đang giao dịch mức giá 104.900 đồng/CP tương đương mức P/E là 16 lần và P/B là 6,62 lần.