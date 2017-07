4 cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/7

2. Nợ vay của MCG đang ở mức cao

CTCK MB (MBS)

Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã MCG) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và kinh doanh Bất động sản, cơ khí, thương mại và kinh doanh điện.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, MCG đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt hơn 800 triệu đồng, giảm hơn 65% so với quý 1/2016.

Năm 2017, MCG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 5 tỷ đồng, giảm 46% so với kết quả thực hiên 2016.

Các điểm đáng chú ý đối với MCG là hàng tồn kho lớn do không quyết toán được với các chủ đầu tư; doanh thu dở dang ở một số công trình, dự án không thể quyết toán được do một số chủ đầu tư chây ì trong công tác thanh toán; chi phí sản xuất kinh doanh ở mức cao do không đáp ứng được tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, nợ vay đang ở mức cao; dòng tiền từ hoạt động kinh doanh quý I/2017 ghi nhận ở mức âm 15,19 tỷ đồng. Gần đây cổ đông lớn MBS đã thoái toàn bộ 3,27 triệu cổ phiếu sau 7 năm nắm giữ.

3. Giá mục tiêu của cổ phiếu CII là 40.000 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) công bố kết quả ước tính quý II với lợi nhuận ròng hợp nhất là 337 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận ròng sơ bộ 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.550 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 165 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Dù mức tăng trưởng là khá lớn, nhưng kết quả này đã được dự đoán trước, như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo trước. Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng năm 2017 đạt mức 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 68% nhờ vào việc đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư trước đây tại CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC) và CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) khi CII lần lượt hợp nhất hai công ty này từ tháng 2 và tháng 5 năm nay.

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu CII với giá mục tiêu 40.000 đồng/cổ phiếu.

4. Khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu CTI