Bắt đối tượng đăng tin bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá bắt quả tang một đối tượng thực hiện quản trị, đăng tải video có nội dung phản động, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đối tượng Nguyễn Danh Dũng

Đối tượng được xác định là Nguyễn Danh Dũng (29 tuổi), trú tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.

Dũng là chủ tài khoản và quản trị, điều hành kênh Youtube “ThienAn TV” đăng tải video có tiêu đề xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phát tán trên mạng Internet.

Tại thời điểm cơ quan chức năng Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hoá ập vào bắt quả tang ngày 14/12, đối tượng này đang đăng tải các video có nội dung phản động.

Công an đã thu giữ tang vật gồm 2 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Danh Dũng đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Dũng khai khoảng tháng 10/2015, đối tượng đã trực tiếp tạo lập và quản trị các tài khoản Youtube ThienAn TV; Facebook “ThienAn”, “quachthienan” và blog “tinhhinhdatnuocvietnam.blogspot.com” để đăng tải các video clip xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là biên tập các video clip với lời bình là bài viết được Dũng thu thập từ trang mạng phản động hoặc sử dụng các video clip được thu thập từ các trang mạng xã hội; sau đó, biên tập lại nội dung bằng cách chèn logo ThienAn TV, thêm hình ảnh đại diện, điều chỉnh lại giọng điệu, thay đổi các tiêu đề có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước để gây sự chú ý, thu hút được nhiều lượt người xem.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng đã đăng hơn 700 video clip, thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt, tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Danh Dũng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại điều 258 bộ luật Hình sự để mở rộng điều tra và làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này.

Đại tá Dương Văn Tiến

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong quá trình phá án, lực lượng công an đã tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng và các phương tiện, đặc biệt là các chuyên gia giỏi để thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hành vi sai hạm của đối tượng do loại tội phạm này phải bắt quả tang mới xử lý được.

“Xin khuyến cáo nhân dân hết sức tỉnh táo trước những thông tin này vì đây là những thông tin, hình ảnh với nội dung xấu. Đồng thời người dân cần tích cực tố giác những hành vi, đối tượng có những hành động vi phạm như trên”, Đại tá Tiến nhấn mạnh.

T.Hạnh (VietNamNet)