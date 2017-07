Cử tri Cần Thơ muốn tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Đó cũng là thông điệp của UBND TP. Cần Thơ được nêu trong báo cáo 06 tháng đầu năm 2017 của UBND TP. Cần Thơ trình trước đại biểu, cử tri HĐND TP. Cần Thơ Kỳ họp thứ 5, khóa IX vừa khai mạc hôm nay, 5/7/2017.

Cử tri TP. Cần Thơ hài lòng với các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, kinh doanh của Thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (đứng thứ 11) và chỉ số PAPI của Thành phố dẫn đầu cả nước, có 13 tiêu chí cơ bản đạt yêu cầu trong 6 tháng đầu năm, góp phần đưa tăng trưởng bình quân TP. Cần Thơ đạt khá 6,13%, kim ngạch xuất khẩu và ngoại tệ gần 840 triệu USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ và huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng trên 36% so với cùng kỳ…

Ông Phạm văn Hiểu Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ

Tuy nhiên, cử tri còn lo lắng khi tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng do ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp giảm và chỉ số công nghiệp (IIP) lại tăng thấp, xuất khẩu còn tiềm ẩn nhiều rửi ro, công tác giải phóng mặt bằng và hạ tầng khu công nghiệp chưa đồng bộ nên chưa thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, tình trạng giá vật tư xây dựng và nhất là giá cát xây dựng tăng cao ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Hệ thống bến bãi, cảng, bến thủy nội địa, hậu cần logistic và hệ thống giao thông đô thị chưa đồng bộ và còn nhiều bất cập, du lịch chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh địa phương và nhất là trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và an toàn cháy nổ có dấu hiệu gia tăng phức tạp so với cùng kỳ…gây bức xúc trong đại bộ phận cử tri

Theo ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ của năm nay, nhiệm vụ đặt ra cho chỉ đạo điều hành TP. Cần Thơ rất nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống và sự quan tâm giám sát của cử tri Thành phố. Thành phố cũng đã đề ra 09 nhiệm vụ giải pháp cấp bách, tập trung vào việc tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, đối ngoại, và năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế. Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, hoạt động ngân hàng, nguồn lực cho đầu tư phát triển hiệu quả, chú trọng đẩy nhanh tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng… nhằm tăng cường sức cạnh tranh cho kinh tế Thành phố

Ông Phạm văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết thêm, cuộc họp HĐND kỳ này sẽ tập trung giải quyết kiến nghị, ý kiến, nguyện vọng của cử tri, tập trung vào vấn đề giá cả nông sản và sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể trong tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó là các vấn đề về công trình hạ tầng, như đẩy nhanh tiến độ bờ kè sông Cần Thơ giai đoạn II, đường Quang Trung- Cái Cui (gói thầu số 4), vấn đề dự án quy hoạch treo nhiều năm làm ảnh hưởng đến mưu sinh người dân, việc điều chỉnh giá bồi thường các dự án đầu tư cần sát với tình hình thực tế thị trường và cuộc sống người dân trong vùng bị ảnh hưởng dự án, sớm giải quyết nền tái định cư, hạ tầng khu tái định cư cho các hộ giải tỏa cũng như giấy chứng nhận nhà đất ở các khu dân cư đã ổn định nhiều năm nay. Vấn đề các tuyến đường chính thường bị ngập nước sau các cơn mưa lớn, ô nhiễm môi trường và khai thác cát sạt lở bờ sông và giá cát tăng cao… cũng là những vấn đề lớn được người dân quan tâm trong kỳ họp này

Trong kỳ họp này, bên cạnh thông qua tờ trình giám sát 2018 của HĐND TP. Cần Thơ, cử tri quan tâm đến các tờ trình cho ý kiến xem xét quyết định của HĐND TP. Cần Thơ, gồm: tờ trình về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND TP. Cần Thơ. Tờ trình về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2017 và tờ trình về việc thông qua quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa TP. Cần Thơ đến 2020 tầm nhìn đến 2030…

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Cần Thơ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 05- 07/07/2017. Chiều 5/7, HĐND sẽ tiếp tục thông qua các tờ trình do thường trực HĐND, UBND trình HĐND TP xem xét, quyết nghị. Ngày 6/7, các đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Huy Tự