Honest - startup tỷ USD do "cô đào nóng bỏng" Jessica Alba sáng lập

Nếu thương vụ này thành công, đây có thể là công ty thương mại điện tử tiếp theo được bán với giá hơn 1 tỷ USD. Trước đó, Unilever mua Dollar Shave Club vào tháng 7/2016 với giá 1 tỷ USD, và Walmart đã chi 3,3 tỷ USD mua nhà bán lẻ thương mại điện tử Jet.com vào tháng 8/2016.

Tuy nhiên, đó không phải là con đường duy nhất dành cho doanh nghiệp này. Honest cũng đồng thời được đánh giá rất cao về khả năng IPO. Cổ phiếu của công ty trở thành mục tiêu “săn” hàng đầu của các nhà đầu tư.

Mọi chuyện vẫn chưa có hồi kết, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là Honest là công ty như thế nào mà lại được săn đón như vậy?

Được thành lập vào năm 2012, Honest có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ), cung cấp hơn 100 loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trẻ em, chăm sóc cá nhân, nhà cửa, các vitamin và chất bổ sung, sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm. Dự tính, Công ty sẽ mở rộng thêm các dòng sản phẩm về làm sạch vào năm 2017.

Sản phẩm của Honest có mặt trên khắp Hoa Kỳ thông qua 2 website Honest.com và HonestBeauty.com, đồng thời có mặt tại hơn 6.000 điểm bán lẻ ở Bắc Mỹ. Trong vòng chưa đầy 5 năm, Honest đã trở thành startup kỳ lân (công ty khởi nghiệp được định giá từ 1 tỷ USD) và gọi vốn được hơn 200 triệu USD từ các nhà đầu tư. Đến tháng 11/2016, doanh số của Công ty đạt 222 triệu USD so với 250 triệu USD kế hoạch cả năm.

Và, phần ngạc nhiên nhất chính là nhân vật đã sáng lập nên doanh nghiệp kỳ lân này. Đó chính là “cô đào nóng bỏng” của Hollywood - Jessica Alba.

Giống như nhiều startup khác, ý tưởng thành lập công ty của nữ diễn viên xuất phát từ nhu cầu thực tế của chính cô, đó là các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình an toàn cho trẻ nhỏ, mà theo cô trên thị trường tại thời điểm đó rất khó tìm thấy sản phẩm nào đáp ứng được điều này. Công ty của Jessica ra đời với niềm tin rằng tất cả mọi người đều muốn có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Thương trường không có hoa hồng

Tuy nhiên, đó chỉ mới là phần ý tưởng. Ngay cả ngôi sao điện ảnh cũng phải đối diện với những người hoài nghi khi họ ra mắt công ty và kêu gọi đầu tư.

Khi Jessica lần đầu tiên hình thành ý tưởng cho ra một dòng sản phẩm gia dụng và dành cho em bé không độc hại vào năm 2008, những người hoài nghi đã bàn ra và khuyên cô nên đi theo “công thức” của các ngôi sao khác, đó là trở thành gương mặt đại diện của một loại mỹ phẩm nào đó.

Chia sẻ về những khó khăn trong những ngày đầu thành lập Honest, Jessica kể: “Tất cả mọi người tôi tiếp cận đều tỏ ra hoài nghi ý tưởng của tôi. Tôi từng nghe nói rất nhiều là "Nên tập trung làm tốt một thứ và sau đó bạn có thể mở rộng ra”. Nhưng tôi lại muốn tạo ra một thương hiệu đại diện cho một phong cách sống. Tôi dự tính đưa ra cùng lúc 17 sản phẩm. Nhưng ngay cả chồng tôi - Cash - cũng cho rằng ý tưởng này quá lớn. Tôi mất 3 năm tìm kiếm các cộng sự. Bạn phải thành thật với bản thân (cho dù sự thật ấy có tàn nhẫn) và hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Tôi không phải là một người kinh doanh, tôi là một người mẹ. Tôi không hiểu gì về lập trình hay điều chế các thành phần hóa học trong phòng thí nghiệm. Tôi cũng không phải là người lập mô hình kinh doanh và điều hành công ty. Nếu tôi nói "Tôi sẽ tự làm tất cả mọi thứ", chắc chắn sẽ rất khó để các nhà đầu tư tin rằng tôi đang nghiêm túc, vì vậy trước tiên tôi cần là những người cộng sự.

Đến lúc trình bày ý tưởng trước các nhà đầu tư, chúng tôi bước vào một “cuộc chiến” khác. Chúng tôi phải trình bày trước rất nhiều người, những người chắc chắn sẽ công kích, phản bác ý tưởng của chúng tôi, bởi vì đó chính xác là công việc của họ. Chắc chắn, họ sẽ đặt ra những câu hỏi mà bạn không thể trả lời. Và nếu như số câu hỏi bạn không thể trả lời lên đến 20 câu thì kế hoạch gọi vốn của bạn đang có vấn đề. Bạn có thể trì hoãn bằng cách nói: "Tôi sẽ trả lời ông/bà sau", nhưng cũng không thể dùng cách này quá 5 lần”.

Cách quản trị của “kẻ ngoại đạo”

Sứ mệnh của Honest là truyền cảm hứng và cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Làm thế nào để duy trì giá trị với các nhà sản xuất, các đối tác cung cấp, thị trường và khách hàng là không hề đơn giản. Đặc biệt là với Jessica, lần đầu tiên bước ra kinh doanh và lại là người phụ nữ duy nhất trong ban lãnh đạo Honest.

Tham dự sự kiện Martha Stewart's American Made Summit tại New York hồi tháng 10/2016, Jessica chia sẻ bí quyết của mình:

Thứ nhất, đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Ưu tiên của Honest là tính an toàn, vì vậy khi tìm nguồn cung ứng, cô sẽ quan tâm nhiều về các thành phần của sản phẩm hơn là xuất xứ.

Thứ hai, thông điệp truyền thông đơn giản. Jessica đặt vấn đề: "Nếu mọi người có 3 giây, ở lối đi hoặc trên Instagram, điều gì sẽ làm họ chú ý?". Theo cô, thông điệp ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ thông tin không chỉ thu hút đúng khách hàng mục tiêu của sản phẩm mà có khi còn hấp dẫn cả các cá nhân hoặc doanh nghiệp mà Công ty không mong đợi.

Thứ ba, tận dụng mạng xã hội. Snapchat, Instagram, Facebook, Pinterest đều là những nền tảng mạng xã hội Jessica cho là hiệu quả. “Tuy nhiên, bạn không nên đăng những điều tương tự trên cả 4 nền tảng, điều quan trọng là phải thông thạo với các tính năng độc đáo của từng trang”. Jessica cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chú ý thời gian người xem ở lại tương tác, các nội dung của bình luận, và nếu có thể thì hãy “tâng bốc” họ.

Thứ tư, ủy thác những gì bạn không biết.

Jessica Alba giữ vai trò Giám đốc Sáng tạo của Honest và thường có các buổi thuyết trình trên danh nghĩa của công ty, nhưng cô nói rằng mình vẫn không biết lập một bản kế hoạch kinh doanh. “Đó là công việc của Brain Lee - người đồng sáng lập và CEO Honest”, Jessica cho biết.

Ngoài ra, cô cũng không phải là một chuyên gia khoa học chịu trách nhiệm kiểm tra sự an toàn của thành phần hóa học trong sản phẩm của Honest. Đó là lĩnh vực của người đồng sáng lập thứ ba - Christopher Gavin.

Tuy nhiên, Jessica lại hiểu rõ những gì một người mẹ muốn, đối tượng khách hàng mục tiêu của Honest. Jessica cho đó là một lợi thế, nỗ lực phát huy và chính tư duy đó đã giúp cô cho ra đời những ý tưởng sáng tạo cho Honest.

Trước khi trở thành nhà sáng lập kiêm Giám đốc Sáng tạo của Công ty The Honest, Jessica Alba đã là một diễn viên nổi tiếng. Giờ đây, cô còn được biết đến với vai trò là nhà từ thiện và là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times. Jessica từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes về vấn đề Self-Made Women (phụ nữ độc lập) và nằm trong top 20 danh sách 100 người sáng tạo nhất của các công ty tăng trưởng nhanh nhất, có mặt trong danh sách The Next của CNBC, và là một trong 10 nữ doanh nhân quyền lực nhất do Fortune bình chọn.Cô đã được vinh danh trong danh sách The Next Establishment của tạp chí danh giá Vanity Fair và đoạt giải Phụ nữ của năm ở hạng mục Doanh nhân do tạp chí nổi tiếng của Anh Glamour bình chọn. Jessica đã nhận được giải thưởng March of Dimes Grace Kelly, về những đóng góp của cô trong việc giúp đỡ các gia đình và trẻ em có được cuộc sống tốt đẹp hơn…