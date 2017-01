Không cần đợi đến IPO, Vietjet đã có 26 nhà đầu tư nước ngoài

Tổng số cổ phần mà các cổ đông nước ngoài nắm giữ tại Công ty cổ phần hàng không Vietjet chiếm tới hơn 24% vốn điều lệ.

Theo thông tin của báo Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ vừa ký văn bản chấp thuận cho 5 cổ đông của Vietjet được chuyển nhượng 66.506.870 cổ phần, tương đương 22,169% của vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng cho 23 nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2016, Bộ Giao thông vận tải cũng đồng ý để 1 cổ đông của Vietjet chuyển nhượng 6.566.000 cổ phần, tương đương 2,626% vốn điều lệ cho 3 nhà đầu tư nước ngoài là Wareham Group Limited (British Virgin Island), Dragon Capital Markets Limited (Cayman Island) và DC Developing Markets Strategies Public Company (Ireland). Số tiền chuyển nhượng không được các bên tiết lộ nhưng dao động trong khoảng từ 65,66 tỷ đồng đến 788 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng này đã hoàn tất và được Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội chấp thuận vào ngày 22/12/2016.

Tính tổng cộng, lượng cổ phần chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài đã lên tới 24,358% vốn điều lệ.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của Vietjet là hợp lệ. Việc chuyển nhượng này không làm tăng vốn điều lệ của Vietjet, nhà đầu tư nước ngoài không tham gia vào bộ máy quản trị cũng như hoạt động quản lý, điều hành của Vietjet và không làm thay đổi phương án kinh doanh, chiến lược phát triển của hãng.

Liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, theo Nghị định 92, bên nước ngoài không chiếm quá 30% vốn điều lệ và số thành viên người nước ngoài không được vượt quá 1/3 tổng số thành viên tham gia bộ máy điều hành.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí thấp và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùnghàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Bên cạnh vị trí “Top 500 thương hiệu hàng đầu Châu Á 2016”, Vietjet cũng đã vinh dự được bầu chọn là “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á” (Best Asian Low Cost Carrier) năm 2015 của TTG Travel Awards và Top 3 hãng hàng không có Fanpage trên Facebook tăng trưởng nhanh nhất thế giới do Socialbakers đánh giá.

Hiện tại, Vietjet đang khai thác 42 tàu bay A320 và A321, thực hiện khoảng 350 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển gần 35 triệu lượt hành khách, với 60 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia…

Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới.

Anh Minh