Mercedes-AMG Project One nhăm nhe soán ngôi vương của Bugatti Chiron

Theo trang tin Automobile, siêu xe hoàn toàn mới của Mercedes-AMG có tên mã Project One sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Frankfurt 2017 diễn ra vào tháng 9 năm nay. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một trong những siêu xe được mong đợi nhất từ giờ cho đến cuối năm.

Một số nguồn tin cho biết, Mercedes-AMG Project One đã bí mật được giới thiệu với một số khách hàng VIP tại khách sạn La Reverve, gần hồ Geneva, Thụy Sỹ, cách đây không lâu. Theo một nhà sưu tập có mặt trong sự kiện bí mật này, đây là "siêu xe thực sự hoang dại và độc đáo ở mọi khía cạnh".

Nhắc đến siêu xe, người ta đương nhiên quan tâm nhiều nhất tới hệ dẫn động. Theo thông tin ban đầu, Mercedes-AMG Project One sẽ sử dụng động cơ được cải tiến từ loại dùng cho xe đua F1 W06 Hybrid từng giành vô địch vào năm ngoái. Hệ dẫn động hybrid này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 1.020 mã lực khi ở trên Mercedes-AMG Project One.

Có vẻ như hệ dẫn động này sẽ bao gồm động cơ V6, tăng áp, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 748 mã lực. Thêm vào đó là 4 mô-tơ điện có công suất tổng cộng 408 mã lực.

Trong đó, 2 mô-tơ đóng vai trò như máy phát điện sẽ nối với máy xăng. Mô-tơ đầu tiên mang tên MGU-K nối với trục khuỷu để thu hồi động năng bị thất thoát trong quá trình phanh. Mô-tơ thứ hai nằm cạnh bộ tăng áp được gọi bằng cái tên MGU-H sẽ đưa nhiệt từ hệ thống xả đến tua-bin. Khi chạy trên đường, Mercedes-AMG Project One sẽ dùng 2 mô-tơ trên cầu trước để điều hướng mô-men xoắn, tương tự siêu xe Honda NSX.

So với F1 W06 Hybrid, siêu xe Mercedes-AMG Project One không có vòng tua máy tối đa lên đến 15.000 vòng/phút. Thay vào đó, con số tương ứng của Mercedes-AMG Project One chỉ là 11.000 vòng/phút.

Hệ dẫn động cho phép Mercedes-AMG Project One chạy hết quãng đường 30 km bằng năng lượng điện nhờ cụm pin đặc biệt. Dù là siêu xe hybrid nhưng Mercedes-AMG Project One chỉ nặng chưa đến 1.315 kg.

Dự kiến, Mercedes-AMG Project One sẽ có giá lên đến 2,17 triệu Euro, tương đương 53,5 tỷ Đồng. Đắt đỏ là thế nhưng Mercedes-AMG Project One được đồn là đã có 225 người đặt mua. Trong khi đó, số lượng Mercedes-AMG Project One được sản xuất chỉ dao động từ 250-275 chiếc.

Khi Mercedes-AMG Project One ra đời, những siêu xe như Bugatti Chiron hay Aston Martin Vulcan chắc chắn sẽ phải dè chừng.