Năm 2017: Chĩa mũi nhọn thanh tra vào sử dụng kháng sinh, chất cấm trong thủy sản

Năm 2017 tiếp tục được Bộ NN&PTNT xác định là năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, Bộ sẽ tập trung thanh tra vào sử dụng hóa chất, kháng sinh trong lĩnh vực thủy sản.

Hôm nay (10/2), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành nhằm triển khai Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

Đây là năm thứ hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kế hoạch năm cao điểm an toàn thực phẩm. Năm 2016, nhờ sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt, tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã giảm hẳn.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết, từ tháng 9 đến tháng 12/2016 cả nước đã không phát hiện sabutamol và vàng ô trong các mẫu kiểm nghiệm. Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau củ quả đã giảm 7,76% so với 2015.

Kết quả lấy mẫu cả năm 2016 cho thấy: Tỷ lệ mẫu thịt vi phạm chất cấm Salbutamol là 6/1.345 mẫu (chiếm 0,44%), giảm so với năm 2015 (1,07%), đặc biệt trong 6 tháng cuối năm (từ tháng 7 - 12) không phát hiện Salbutamol trong các mẫu thịt kiểm nghiệm; tỷ lệ mẫu rau, củ, quả và thịt vi phạm giảm so với 2015 (11/1.345 mẫu thịt chứa tồn dư kháng sinh vượt ngưỡng (chiếm 0,82%), giảm so với 1,39% năm 2015;12/293 mẫu rau củ quả chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng (chiếm 4,1%), giảm so với 7,76% năm 2015)...

Bộ đã chỉ đạo tổ chức điều tra, xác minh, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp phát hiện vi phạm qui định ATTP, các sự cố ATTP, điển hình như các trường hợp sử dụng chất cấm (salbutamol) trong chăn nuôi, sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để dấm chuối, sầu riêng; dùng Vàng O nhuộm măng; chế biến mỡ bẩn; bơm nước, tiêm thuốc an thần vào động vật trước khi giết mổ; vụ việc đưa tin sai sự thật về nước mắm truyền thống có chứa Asen... Các sai phạm đã được xác minh, xử lý và giám sát nhằm ngăn chặn tái phạm.

Cùng với ngăn chặn chất cấm, Bộ cũng chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn”; phối hợp với UBND TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn.

Tính đến nay, cả nước đã có 50 tỉnh xây dựng thành công 444 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Từ đây, ý thức sản xuất sạch, tiêu dùng sạch đã được nâng lên đáng kể. Nhiều doanh nghiệp lớn Vingroup, Dabaco, Ba Huân... Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã đầu tư vào sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, tổ chức liên kết sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc.

Đây là những kết quả ban đầu hết sức quan trọng làm cơ sở cho việc nhân rộng trong thời gian tới nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn cho tiêu dùng trong nước và gắn kết với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, thúc đẩy xuất khẩu nông sản thực phẩm.

Trong năm 2017, để tiếp tục thực hiện năm cao điểm an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ tập trung thanh kiể tra việc bơm tạp chất vào tôm (phấn đấu chấm dứt hoàn toàn vào năm 2018), sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy hải sản.

Trước đó, ngày 8/2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký quyết định loại hàng loạt các thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất 2,4D và paraquat ra khỏi danh mục được sử dụng. Lãnh đạo Bộ cho biết sẽ liên tục rà soát và sẽ tiếp tục loại bỏ nhiều chất mới ra khỏi danh mục được sử dụng, tiến tới các tiêu chuẩn quốc tế.

