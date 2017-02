Nhà đầu tư Canada mở hàng FDI cho Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Seldat Việt Nam (nhà đầu tư đến từ Canada) đầu tư dự án Nhà máy may mặc Seldat Việt Nam tại thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, với tổng vốn đầu tư gần 1,2 triệu USD