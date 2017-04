Ông Võ Kim Cự có đơn xin thôi đại biểu Quốc hội

Sau khi nhận kỷ luật cách chức từ Ban bí thư, Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 14.

Sáng 25/4, một lãnh đạo Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, ông Võ Kim Cự (Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam) đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 14.

"Đại biểu tự xin thôi, do vậy quy trình giải quyết sẽ khác với việc bị Quốc hội bãi nhiệm. Hiện cơ quan chức năng đang xem xét đơn và quyết định cuối cùng phải chờ Quốc hội", lãnh đạo Ban công tác đại biểu nói.

Ông Võ Kim Cự.

Trước đó chiều 22/4, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc Ban bí thư quyết định cách chức ông Võ Kim Cự cho thấy khuyết điểm của ông này là nghiêm trọng, không còn đủ uy tín để làm đại biểu Quốc hội.

"Từ quyết định này, Ủy ban thường vụ Quốc hội có cơ sở để báo cáo Quốc hội xem xét tư cách đại biểu khóa 14 đối với ông Cự", ông Phúc cho hay.

Ông Phúc cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung, tháng 4/2016, cả nước đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông Võ Kim Cự khi đó được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử với tư cách là đại diện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Trong cuộc bầu cử ngày 22/5/2016, ông Võ Kim Cự được cử tri thị xã Hồng Lĩnh, huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bầu làm đại biểu Quốc hội khoá 14 với 75% tổng số phiếu hợp lệ.

Sau sự cố Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường tại 4 tỉnh miền Trung, ngay kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 14, có nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự.

"Lúc đó, trả lời báo chí, tôi đã nêu rõ quan điểm là phải chờ kết luận chính thức của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban bí thư Trung ương về sai phạm của ông Võ Kim Cự", ông Phúc cho hay.

Theo quy định, đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ vì sức khoẻ hoặc lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định; trong thời gian Quốc hội không họp thì do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.





Kết luận của Ban bí thư nêu, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận Ngày 21/4, Ban bí thư Trung ương đã công bố kết luận kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên Môi trường và một số cán bộ có vi phạm nghiêm trọng trong vụ việc Formosa xả thải huỷ diệt môi trường tại 4 tỉnh miền Trung. Căn cứ theo mức độ vi phạm, Ban bí thư đã đưa ra quyết định cách chức Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, bao gồm cả các chức vụ Bí thư ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự.Kết luận của Ban bí thư nêu, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư ; giao và cho thuê mặt nước biển; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai thực hiện Dự án

Hoàng Thùy