Thị trường nước ngoài là động lực tăng trưởng của FPT

FPT đã đón nhận tin vui ngày cuối năm, khi chính thức công bố đạt doanh thu hợp nhất trên 40.500 tỷ đồng trong năm 2016. Trong đó, thị trường nước ngoài có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

FPT vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2016 vào ngày làm việc cuối cùng của năm cũ Bính Thân 2016.

Cụ thể, kết thúc năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 40.545 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế tăng 6% so với năm trước, đạt 3.014 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 2.576 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước.

FPT cũng cho biết, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cùng tăng 3% so với năm 2015, đạt tương ứng là 1.991 tỷ đồng và 3.925 đồng.

Năm 2016, FPT Telecom trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất nhận danh hiệu 'Doanh nghiệp chuyển đổi số của năm' do IDC trao tặng.

Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2016, FPT cho biết, Công nghệ và Viễn thông tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, chiếm 76% tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn.

Trong đó, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước đạt 9.952 tỷ đồng và 1.102 tỷ đồng, tăng tương ứng tăng 16% và 19% so với năm 2015.

Còn khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 22%, đạt 6.666 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế tăng 15%, đạt 1.198 tỷ đồng.

Ở khối Phân phối và Bán lẻ, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng của hoạt động kinh doanh năm 2016 với mức tăng 35% về doanh thu và 44% về lợi nhuận trước thuế. Trong khi đó, lĩnh vực phân phối có sự sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận do ảnh hưởng từ chính sách của Apple và việc ngừng kinh doanh điện thoại Lumia của Microsoft.

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan khi số lượng sinh viên mới nhập học ở tất cả các hệ tăng 18% so với năm 2015, trong đó khối đại học tăng mạnh nhất với mức tăng 36% so với năm trước.

Điều đáng quan tâm, theo FPT, năm 2016, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đã tăng tới 40%. Đây là thị trường được cho là sẽ trở thành động lực tăng trưởng lớn trong tương lai cho FPT. Hiện tại, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đóng góp 1/3 vào tổng lợi nhuận của FPT.

Kết thúc năm 2016, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 6.121 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% và 936 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu toàn cầu hóa của FPT chủ yếu đến từ hai mảng. Thứ nhất là xuất khẩu phần mềm - với việc tập trung khai thác tại thị trường phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng 26% và 35% so với năm 2015.

Thứ hai là lĩnh vực giải pháp phần mềm và dịch vụ - tập trung khai thác các thị trường đang phát triển như Campuchia, Bangladesh, và cũng ghi nhận kết quả khả quan với việc triển khai thành công dự án “Cung cấp và triển khai hệ thống quản lý thuế thu nhập tích hợp cho cơ quan Thuế Bangladesh” (BITAX), chứng minh năng lực triển khai các giải pháp phần mềm của FPT tại thị trường nước ngoài, mở ra cơ hội thắng thêm nhiều thầu lớn trong tương lai.

Trong năm 2016, đơn vị cũng ký được thêm hai hợp đồng mới tại thị trường Nam Á này, với tổng giá trị trên 17,9 triệu USD.

Với kết quả này, FPT đã đón nhận những tin vui ngày cuối năm.

Nguyên Đức