105 dự án FDI vào Long An trong năm vừa qua

Năm 2016, tỉnh Long An đã cấp phép đầu tư cho 105 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 562 triệu USD.

Một góc TP.Tân An, tỉnh Long An

Dấu ấn lớn nhất trong thu hút đầu tư của tỉnh Long An trong năm qua là việc có nhiều dự án đầu tư quy mô vốn lớn được các nhà đầu tư ký kết bản ghi nhớ. Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư do tỉnh Long An tổ chức cuối tháng 10/2016, có 4 dự án đầu tư với tổng vốn là 14.300 tỷ đồng và 2,5 tỷ USD được cam kết triển khai trong thời gian tới.

Cụ thể, ký kết ghi nhớ về đầu tư theo cơ chế PPP Dự án Trục giao thông Tiền Giang – Long An - TP.HCM; ký kết ghi nhớ đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Mekong; Ký kết ghi nhớ về đầu tư tuyến đường vành đai TP. Tân An theo cơ chế PPP; ký kết ghi nhớ về đầu tư trục giao thông kết nối với đường Mai Bá Hương (TP.HCM), đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện Bến Lức và Đức Hòa.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, ông Nguyễn Văn Tiều, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết, trong năm qua, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 320 dự án có vốn đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký 29.052 tỷ đồng, tăng 18.735 tỷ đồng vốn đầu tư so với năm 2015. Về thu hút vốn FDI, tỉnh đã cấp phép cho 105 dự án, với vốn đầu tư đăng ký 562 triệu USD, tăng 21 dự án so với năm trước đó.

Ở góc độ nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, ông Phạm Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức cho biết, trong năm qua, đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước được cấp phép vào Khu công nghiệp Tân Đức, trong đó có dự án gần 6 triệu USD của Tập đoàn Trillions (Mỹ).

Cũng theo ông Tiến, năm 2016 có thể coi là năm bội thu của Khu công nghiệp Tân Đức sau nhiều năm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư. Tính đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút 136 doanh nghiệp tới đầu tư, với tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng đối với đầu tư trong nước và gần 200 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.

“Mặc dù Long An đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và chú trọng phát triển kinh tế theo hướng lấy công nghiệp làm mũi nhọn, nhưng lãnh đạo tỉnh khẳng định là kiên quyết loại các dự án gây nguy hại đến môi trường, sẽ không đánh đổi môi trường lấy dự án đầu tư”, ông Tiều cho biết.

Nằm ở vị trí kết nối giữa Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Long An có điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ với quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp đến năm 2020 lên tới hơn 13.500 ha và kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Trong đó, tỉnh đang có 5.000 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Long An kêu gọi thu hút đầu tư vào 16 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD và 6.300 tỷ đồng trên các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng, công nghệ cao, công nghệ sinh học... để phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp thông qua cơ chế hợp tác công - tư (PPP).

Tuy nhiên, trong bối cảnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khó được thông qua, một số dự án đầu tư tại Long An có thể tạm dừng. Cùng với đó, tỉnh Long An chủ trương hạn chế, thận trọng xem xét đối với các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động…, nên thời gian tới, dòng vốn đầu tư vào địa phương này có thể giảm sút.

Hồng Sơn