CTCK BIDV (BSC)

Xu hướng hiện tại của cổ phiếu PLC của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP là dao động giá lớn quanh vùng 28-29.5, xu hướng giá trong trung hạn có xu hướng tăng từ khu vực đáy 25-25.5.

Chỉ báo xu hướng MACD cắt xuống dưới chỉ báo chậm và xu hướng giảm kéo dài, chỉ báo RSI chưa thực sự tích cực với xu hướng đi ngang.

Bên cạnh đó, thanh khoản của cổ phiếu PLC khá thấp, có những phiên không có thanh khoản.

Vì vậy khuyến nghị quan sát vận động giá của PLC và chờ sự tích cực hơn của yếu tố thanh khoản giao dịch. Vùng giá biến động hiện tại 28-29.5.

2. Khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu KDH

CTCK KIS Việt Nam (KIS)

CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH) sở hữu quỹ đất lớn có vị trí tốt tại nơi thị trường bất động sản sôi động là khu Đông thành phố như quận 2 và quận 9. Trong 2017, Khang Điền sẽ ghi nhận doanh thu từ các dự án Melosa Garden, The Venica, Lucasta, Merita…

Bên cạnh đó, sở hữu 57,31% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, Khang Điền đang tìm chiến lược tăng trưởng bằng cách mở rộng đến Tây Nam Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, việc mở rộng kinh doanh đến phân khúc căn hộ trung cấp là bước đi phù hợp của KDH để đáp ứng được khả năng chi trả của khách hàng.

Chúng tôi định giá cổ phiếu KDH mức 27.200 đồng/cổ phần cuối 2017, dựa trên phương pháp đánh giá lại tài sản, mức giá trên có tăng 25% hơn so với mức đánh giá lần đầu chủ yếu do giá đất thị trường quận 9 có xu hướng tăng trong 2016, lợi nhuận kỳ vọng đạt 15% so với giá thị trường là 25.000 đồng Khuyến nghị tăng tỷ trọng.