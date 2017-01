CTCK Bản Việt (VCSC)

Theo các thông tin được truyển thông công bố, ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã công bố kế hoạch mở cửa hàng đầy tham vọng năm 2017, tái khẳng định quan điểm của chúng tôi về một năm đầy tích cực phía trước.

Cụ thể, MWG có kế hoạch mở thêm 300 cửa hàng BachhoaXANH ngoài 48 cửa hàng hiện hữu trong giai đoạn thử nghiệm thứ hai về tính sinh lời của chuỗi này trong năm 2017. Do đó, BachhoaXANH dự kiến sẽ đóng góp khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng doanh thu trong năm nay. Con số này cao hơn dự phóng hiện tại 1,08 nghìn tỷ đồng của chúng tôi nhờ vào lượng cửa hàng cao hơn dự kiến.

Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty cũng hướng đến việc mở thêm 100 cửa hàng Thegioididong và 150-200 cửa hàng DienmayXANH trong năm 2017. Con số này sẽ đưa tổng số lượng cửa hàng lên 1.050 Thegioididong và 450-500 DienmayXANH, cao hơn so với dự báo lần lượt là 1.000 và 415 của chúng tôi. Do đó, chúng tôi có khả năng sẽ điều chỉnh tăng số lượng cửa hàng và điều chỉnh dự báo tương ứng sau buổi gặp mặt ban lãnh đạo công ty hàng quý thời gian tới.

Trong khi đó, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực với cổ phiếu này. Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 224.600 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 43% và lợi suất cổ tức 1%.

2. Tích lũy cổ phiếu HPG ở mức giá 41.6 với mục tiêu 44 CTCK BIDV (BSC)

Theo phân tích kỹ thuật, xu hướng hiện tại của HPG là tích lũy trong trung hạn. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD cho phân kỳ âm, Aroon, ADX tiêu cực. Về thanh khoản, hiện thanh khoản của HPG đang thấp hơn mức trung bình 10 phiên. HPG đã liên tục điều chỉnh trong ngắn hạn về sát đường tăng giá dài hạn từ đầu năm đi kèm thanh khoản suy yếu. Nhiều khả năng, HPG sẽ có nhịp phục hồi khi chạm vào đường tăng giá. Chúng tôi khuyến nghị tích lũy ở mức giá 41.6 với mục tiêu 44, cắt lỗ nếu giá giảm dưới 38.9.

3. Mua và nắm giữ cổ phiếu VC3

CTCK MB (MBS)

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (VC3) liên tục đổi mới công nghệ, áp dụng các phương pháp thi công tiên tiến trên thế giới, đầu tư nâng cao năng lực xây dựng, Vinaconex 3 đang trở thành một trong những Công ty có đầy đủ tiềm lực để cạnh tranh lành mạnh với các công ty trong ngành về lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh khu đô thị, nhà ở, văn phòng cao cấp. Từ khi thành lập, Công ty đã tham gia thi công và hoàn thành nhiều công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.... trong phạm vi cả nước và đã được trao nhiều danh hiệu chất lượng cao của ngành xây dựng.

Kinh doanh bất động sản là hoạt động cốt lõi của Công ty với quỹ dự án bất động sản nhiều tiềm năng. Kinh doanh Bất động sản là hoạt động cốt lõi của Công ty trong những năm qua. Mảng kinh doanh bất động sản đang có sự tăng trưởng cao, từ tỷ trọng 0% năm 2004, đến năm 2015 là 65% tổng doanh thu, và 9 tháng đầu năm 2016 là 87% tổng doanh thu. Trong những năm tiếp theo lĩnh vực này sẽ tiếp tục đóng góp 80-90% doanh thu và đóng góp phần lớn lợi nhuận cho VC3.

Hiện nay, Công ty đã và sẽ triển khai thực hiện một số dự án kinh doanh phát triển nhà, khai thác và đầu tư kinh doanh các chợ có quy mô lớn như Dự án 310 Minh Khai, Dự án Trung Văn, Dự án khu dân cư số 5 Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, dự án Khu dân cư Phổ Yên- Thái Nguyên, dự án siêu thị văn phòng cho thuê - 389 Đê La Thành, Hà Nội…

Quỹ dự án bất động sản tập trung phần lớn tại các tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình… Đây cũng là khu vực mà sự phát triển các khu công nghiệp diễn ra mạnh mẽ, thu hút số lượng lao động lớn, là vùng kinh tế trọng điểm. Vì vậy, nhu cầu nhà ở trong và xung quanh khu vực thành phố rất tiềm năng và sẽ tiếp tục tăng cao, đặc biệt từ đối tượng công nhân, người lao động, người có thu nhập trung bình và ổn định.

Năm 2016, Công ty xác định tập trung vào công tác thu tiền của khách hàng tại các công trình đã hoàn thành (khoảng 330 tỷ đồng) để củng cố và ổn định năng lực tài chính, đồng thời đẩy mạnh triển khai tìm kiếm các dự án có tính hiệu quả cao. Trong trung và dài hạn, chiến lược kinh doanh chính của Công ty tiếp tục tập trung mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS căn hộ và xây dựng công nghiệp.

Thành công từ thương vụ M&A góp phần giúp VC3 gia tăng lợi thế về quỹ đất. VC3 công bố Nghị quyết HĐQT về việc đồng ý phương án đầu tư cổ phần Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội (CMC Hà Nội). Theo đó, VC3 dự kiến sẽ mua tối đa 5,7 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 95% vốn điều lệ của CMC Hà Nội. Khoảng giá mua hợp lý dự kiến tối đa 35.000 đồng/CP. Sau thương vụ M&A này, CMC Hà Hội sẽ trở thành công ty con của VC3.

Với mạng lưới kinh doanh rộng và lợi thế quỹ đất khá lớn của CMC Hà Nội tại các vị trí đắc địa như Hàng Bồ, Bà Triệu, Khâm Thiên, Cát Linh, Thụy khuê… sẽ góp phần giúp VC3 gia tăng lợi thế về quỹ đất và giúp VC3 dễ dàng triển khai thêm các dự án mới trong thời gian tới.

Hoạch toán các dự án bất động sản, lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng 81% so với cùng kỳ. Quý III/2016, doanh thu thuần đạt gần 115 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm đến 45% xuống 81 tỷ đồng, kết quả lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 33,5 tỷ đồng, gấp đôi quý III/2015. Doanh thu công ty chủ yếu là từ bất động sản đạt 101 tỷ đồng, phần còn lại đến từ bán hàng và hợp đồng xây dựng. Sau khi trừ các loại thuế, phí, VC3 còn lãi ròng 20,33 tỷ đồng, tăng 58% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 326,6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và mới thực hiện được 65% kế hoạch doanh thu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 40,46 tỷ đồng, tăng mạnh 81% so với 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 67% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

VC3 sở hữu cơ cấu tài chính lành mạnh với áp lực lãi vay thấp. Công ty có nguồn vốn kinh doanh lớn, tính đến nay vốn điều lệ của công ty là gần 220 tỷ đồng, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh ở mức 66,51 tỷ đồng. Ngoài ra, việc ứng trước tiền của nhà đầu tư cho các dự án bất động sản và khả năng thu hút vốn từ các đối tác chiến lược là lợi thế lớn giúp công ty luôn đảm bảo vốn cho hoạt động, giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến 30/09/2016, tiền và tương đương tiền của VC3 là 249,85 tỷ đồng ( trong đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng tại các ngân hàng là 36,45 tỷ đồng). Công ty sử dụng tỷ lệ đòn bẩy ở mức thấp, tổng nợ vay chỉ là hơn 60 tỷ đồng.

Chúng tôi lạc quan VC3 sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2016 khi doanh nghiệp tiếp tục hoạch toán các dự án bất động sản. Với năng lực, kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian qua chúng tôi cho rằng VC3 sẽ tận dụng tốt cơ hội trên. Theo thông tin chia sẻ từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến đạt khoảng 72-76 tỷ đồng tăng khoảng 70% so với thực hiện năm 2015, EPS forward 2016 đạt khoảng 3.300- 3.500 đồng/CP.

VC3 là cổ phiếu tiềm năng có khả năng sinh lời ổn định và rủi ro tài chính thấp. Đáng chú ý, trong năm 2016, Công ty dự kiến sẽ thu về 75 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án CT1, CT2 Trung Văn, do đó kết quả kinh doanh của VC3 có khả năng sẽ đột biến trong ngắn hạn.

Chúng tôi sử dụng 3 phương pháp là so sánh P/E, FCFE và FCFF để định giá cổ phiếu VC3. Giá trị hợp lý đối với cổ phiếu VC3 là 42.800 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu với mục tiêu trung và dài hạn.