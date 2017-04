Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ nóng hơn, Nam Bộ đề phòng mưa dông về chiều

Trước đợt không khí lạnh mới, rãnh áp thấp bị nén khiến Bắc Bộ nóng hơn, nhiệt độ tăng thêm so với ngày hôm qua.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam nén rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm nay (26/4), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông, khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 26/4, trước khi không khí lạnh về, rãnh áp thấp bị nén khiến Bắc Bộ nóng hơn, nhiệt độ tăng thêm so với ngày hôm qua. Tại các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La nhiệt độ trong khoảng 28-32 độ C.

Trung Bộ chưa chịu tác động của không khí lạnh nên trời nắng ráo, nhiệt độ tại Thanh Hóa, Vinh không quá 32 độ C, thành phố Huế có thể đạt 34 độ C. Các thành phố phía Nam Trung Bộ từ Quy Nhơn, Nha Trang đến Phan Thiết nhiệt độ từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ sáng đến trưa trời nắng ráo, nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác ừ 30 - 34 độ C. Thành phố Biên Hòa nhiệt độ cao hơn 35 độ C. Nhiệt độ tại các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột không quá 34 độ C. Hai khu vực này sẽ tiếp diễn mưa dông về chiều. Mưa ở diện rải rác, nhưng cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết trên khắp các vùng biển đều tốt. Từ vịnh Bắc Bộ đến hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa trời phổ biến không mưa, ngày nắng, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc cũng có nắng, gió nhẹ, biển êm.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)