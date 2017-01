Hải Phòng khởi công cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm, vốn gần 2.200 tỷ đồng

Chiều nay (06/01), UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ. Đây là công trình khởi đầu cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐT Bắc sông Cấm theo định hướng phát triển không gian đô thị và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng bắc qua sông Cấm, nối phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) với xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), chiều dài hơn 1,5km. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư khoảng 2.176 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác do Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị làm chủ đầu tư. Nhà thầu chính là Liên danh CIENCO1 - Trung Chính - Hồng Hà. Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành vào quý I/2019.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng khẳng định:

“Đây là một công trình trọng điểm của thành phố mà lần đầu tiên thành phố sử dụng ngân sách địa phương lớn lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Cầu Hoàng Văn Thụ không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về giao thông mà còn có ý nghĩa lớn, mở rộng sự phát triển đô thị thành phố. Đặc biệt, đây là công trình khởi đầu cho việc xây dựng để di chuyển Trung tâm hành chính – chính trị thành phố sang vị trí mới, có quy mô lớn hơn, hiện đại hơn tạo nền tảng cho sự phát triển thành phố Hải Phòng trong tương lai”.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng nhấn nút khởi công cầu Hoàng Văn Thụ.

Theo thiết kế kiến trúc, Cầu Hoàng Văn Thụ có hình dáng “Cánh chim biển”, là cầu vòm ống thép nhồi bê tông chạy giữa sơ đồ nhịp 45m+200m+45m, rộng 33,5m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề đi bộ. Đây là dạng cầu đẹp bởi hình dáng cầu uốn lượn, rất dễ tạo sự hài hòa trong cảnh quan của khu vực. So với các dạng cầu vòm khác thì cầu vòm chạy giữa sẽ có khả năng áp dụng nhịp lớn do tỷ lệ hợp lý giữa kiến trúc phần trên và kiến trúc phần dưới, do đó không vi phạm các điều kiện hạn chế về vùng khống chế bay cũng như tĩnh không thông thuyền. Đặc biệt thiết kế này cũng tạo ra sự khác biệt với các cây cầu khác qua sông Cấm như: cầu Bính, cầu Nguyễn Trãi, cầu Bạch Đằng...

Đại diện cho chủ đầu tư, ông Tạ Viết Đông, Giám đốc Ban quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị cam kết với Thành phố sẽ cùng các đơn vị thi công xây dựng các biện pháp cụ thể, tổ chức thi công đúng tiến độ, đảm bảo tiến độ thi công trong 24 tháng. Theo ông Đông, cầu Hoàng Văn Thụ được lựa chọn phương án cầu dẫn và chống va xô của cầu. Các phương án thiết kế được xây dựng dựa trên nguyên tắc hài hòa cảnh quan khu vực và các công trình lân cận, mang nét kiến trúc chuyển tiếp giữa hai khu vực phía Nam và phía Bắc của Hải Phòng, bảo đảm khu vực bảo tồn và phát huy giá trị khu đô thị hiện đại. Công trình mang nét kiến trúc chuyển tiếp giữa hai khu vực phía Nam là trung tâm thành phố cũ và phía Bắc là Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ quyết định, Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm có quy mô 1.445 ha, được xây dựng trên đia bàn ba xã Dương Quan, Tân Dương, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền). Dự án do BQL công trình xây dựng phát triển đô thị - UBND TP Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 9.899 tỷ đồng với các hạng mục chính xây cầu Hoàng Văn Thụ vượt sông Cấm nối nội thành Hải Phòng hiện tại với Khu đô thị mới, hệ thống đê kè sông Cấm, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong khu đô thị.

Thanh Sơn