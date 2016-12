May Phú Thịnh - Nhà Bè hủy niêm yết, dồn sức tái cơ cấu

May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS) đã quyết định dừng sản xuất may mặc, hủy niêm yết tự nguyện trên HNX để tập trung vào tái cơ cấu doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè đã quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua quyết định ngừng hoạt động sản xuất may mặc và hủy niêm yết tự nguyện tại HNX.

Theo tài liệu mới công bố, Hội đồng quản trị May Phú Thịnh - Nhà Bè đã thông qua việc dừng sản xuất hàng may mặc tại xưởng may của công ty ở địa chỉ 13A, Tống Văn Trân, Phường 5, Q.11, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Công ty quyết định dừng hoạt động sản xuất hàng may mặc tại xưởng may của công ty ở địa chỉ 13A, Tống Văn Trân, Phường 5, Q.11, TP Hồ Chí Minh.

May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS) đã quyết định dừng sản xuất may mặc, hủy niêm yết tự nguyện trên HNX để tập trung vào tái cơ cấu doanh nghiệp.

Nguyên nhân là do nguồn hàng không ổn định, không tuyển dụng được lao động và chi phí tăng cao dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.

Thời gian ngưng sản xuất dự kiến bắt đầu từ ngày 12/01/2017. HĐQT chỉ đạo giám đốc công ty hoàn thành các thủ tục với cơ quan chức năng và giải quyết chế độ trợ cấp mất việc cho người lao động.

Ngoài việc dừng sản xuất hàng may mặc, Công ty cũng đã thông qua việc tìm đối tác chuyển nhượng dự án xây dựng chung cư cao tầng tại địa chỉ 13A Tống Văn Trân, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Đây là dự án NPS hợp tác với CTCP Bất động sản Nhà Bè vào năm 2008 nhưng đến nay dự án này vẫn chưa tiếp tục thực hiện do tình hình biến động của thị trường bất động sản và ảnh hưởng ô nhiễm môi trường của Trạm trung chuyển rác tại địa chỉ số 01, Tống Văn Trân, quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

Đồng thời, NPS cũng chuyển nhượng toàn bộ 19% vốn góp, tương đương 5,7 tỷ đồng tại CTCP Bất động sản Nhà Bè và toàn bộ 0,76% vốn, tương đương 1,59 tỷ đồng tại Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, cùng 1,6% vốn, tương đương 500 triệu đồng tại CTCP Truyền thông và Du lịch NBC. Đơn vị nhận chuyển nhượng các phần vốn góp này đều là Tổng Công ty May Nhà Bè.

Theo dự thảo kết quả kinh doanh năm 2016, công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 33 tỷ đồng giảm 21,5% so với năm trước do giảm sút mạnh doanh thu từ hoạt động gia công lại. Giá vốn chiếm tới 91% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ đạt gần 3 tỷ đồng giảm gần một nửa so với cùng kỳ, lãi gộp quá thấp không đủ để trang trải các khoản chi phí phát sinh trong kỳ nên LNST âm hơn 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận sau thuế đạt 369 triệu đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi niêm yết doanh nghiệp này báo lỗ.

Trước đó tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu đạt 48,65 tỷ đồng và 3,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức dự kiến 10%

May Phú Thịnh - Nhà Bè tiền thân là Xí nghiệp May 12 và 13 (Khu C) trực thuộc Tổng công ty May Nhà Bè. Công ty đã chuyển đổi hình thức hoạt động sang cổ phần từ tháng 1/2004 và niêm yết trên HNX từ tháng 12/2006.

Hoạt động chính của công ty là sản xuất, mua bán hàng may mặc; mua bán nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, linh kiện ngành dệt may. Trong giai đoạn sau khi lên sàn đến năm 2012, hoạt động kinh doanh của công ty ổn định với lợi nhuận từ 5 đến 7 tỷ đồng mỗi năm, chủ yếu nhờ gia công lại, gia công hàng xuất khẩu và xuất khẩu sản phẩm.

Trên sàn chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngành dệt may hiện có một số tên tuổi lớn trong ngành dệt may đang niêm yết, gồm cổ phiếu TCM của Dệt Thành công, TNG của Đầu tư và Thương mại TNG, GMC của May Sài Gòn, GIL của Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, TET của Vải sợi may mặc miền Bắc (TET)….

Thế Hải