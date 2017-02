Người sáng lập DesignBold Hùng Đinh: Kẻ ngoại đạo và giấc mơ lãng mạn không biên giới

CEO DesignBold Hùng Đinh đang khát vọng viết nên một giấc mơ. Giấc mơ đưa Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp như Isarel đã từng…

15 năm về trước, trong khu trọ tồi tàn của khu Pháo Đài Láng, có 7 chàng sinh viên chen chúc nhau trong một căn phòng trọ nhỏ bé, ẩm thấp. Hai trong số họ đều tên Hùng và để phân biệt, một người được gọi là Hùng Đinh (Đinh Viết Hùng) và người kia là Hùng Trần (Trần Việt Hùng).

15 năm sau, “song Hùng” đều là người sáng lập start-up nổi danh làng công nghệ thế giới và đều đặt công ty ở Mỹ. Hùng Trần với GotIt! “làm mưa, làm gió” ở thung lũng Silicon, còn Hùng Đinh “gây sốc toàn tập” với phần mềm DesignBold có thể biến tất cả thành Designer sau vài cú nhấp chuột…

CEO DesignBold Hùng Đinh và các cộng sự.

Và trong một buổi chiều cuối năm, tại văn phòng công ty nhìn ra bờ Hồ Tây lộng gió, Hùng Đinh trong chiếc sơ-mi trắng, nụ cười vẫn tươi như thuở sinh viên, nhẩn nha kể về chặng đường 15 năm qua…

Từ bỏ lương 6.000 USD/ tháng để “đuổi hình bắt chữ”

Ít ai biết rằng, Founder startup DesignBold không phải là “dân công nghệ”, mà chỉ là “kẻ ngoại đạo”. Hùng Đinh là cựu học sinh chuyên Anh của “lò năng khiếu” Phan Bội Châu (Nghệ An), chọn Đại học Ngoại thương để theo học, nhưng lại có niềm đam mê cháy bỏng đối với công nghệ thông tin (CNTT).

Rất thông minh, nên việc hoàn thành chương trình học đối với Hùng Đinh chỉ là “chuyện nhỏ”. Thời gian rỗi, cậu… đi buôn, cả máy tính lẫn điện thoại. Nhờ vậy, những năm tháng sinh viên, Hùng Đinh sống thoải mái mà không cần sự chu cấp của gia đình.

Năm 2004, tốt nghiệp Đại học, Hùng Đinh gửi CV bằng tiếng Anh qua email, xin việc ở PVD (Công ty Địa vật lý giếng khoan dầu khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Vài hôm sau, sau cuộc phỏng vấn ban đêm qua… điện thoại, Hùng Đinh được tuyển dụng.

Lại chỉ vài hôm sau nữa, Hùng Đinh được cử sang Singapore “cắm chốt” để giám sát các hợp đồng thương mại phục vụ gói thầu giàn khoan của Công ty. Hai năm ở Đảo quốc Sư tử, Hùng “tròn vai” ở vị trí một nhân viên mẫn cán, năng lực tốt, với mức lương 5.000 - 6.000 USD/tháng, được mua cổ phiếu thưởng mà nếu “sang tay” ngay có thể mua được chiếc ô tô xịn.

Nhưng Hùng vẫn buồn và lạc lõng!

Khao khát được làm cái gì đó thực sự có ý nghĩa, được “vùng vẫy” trong lĩnh vực CNTT, để “ghi danh” Việt Nam trên bản đồ công nghệ của thế giới luôn hiện hữu.

Chúng ta đủ sức tạo ra được những sản phẩm công nghệ tầm cỡ thế giới như Alibaba, Twitter, Facebook... Chỉ cần một sản phẩm như vậy thôi, chúng ta cũng sẽ có thể tạo ra một giá trị mang thương hiệu quốc gia". - Hùng Đinh (năm 2010)

Đêm đêm, khi đồng nghiệp ngủ, Hùng mày mò bên máy tính nghiên cứu về hệ thống quản trị nội dung sử dụng mã nguồn mở Joomla (Open Source Content Management System). Và cậu đã nhìn thấy ở đó một khoảng trời bao la, một thị trường cực lớn về lĩnh vực outsourcing (gia công bên ngoài) CNTT, mà trong đó có vô vàn công việc từ đơn giản đến phức tạp đều có thể kiếm ra tiền. Để rồi, ngoài giờ làm, đêm về Hùng hì hụi thiết kế web và đưa lên một số diễn đàn. Thấy sản phẩm của Hùng hữu ích, nhiều người dùng thử và họ đề nghị được… trả tiền. Món tiền nhỏ, nhưng đối với Hùng có ý nghĩa rất lớn.

Kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Singapore vào cuối năm 2005, Hùng quyết định xin nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Hùng quyết “ra riêng”, làm dự án của riêng mình, dự án mà mình đã ấp ủ.

Bay về Sài Gòn, Hùng lấy số tiền kiếm được trong 2 năm mua ô tô rồi cùng cha lái về Nghệ An ăn Tết.

Hết Tết, việc đầu tiên khi ra Hà Nội là Hùng tới ngân hàng làm thủ tục rút 314 USD, số tiền đã được các khách hàng tự nguyện trả cho các sản phẩm của cậu trong 2 năm qua. Đây cũng chính là “vốn khởi nghiệp” của Hùng Đinh.

“Đứa con” đầu tiên - Joom Solutions

Có vốn, Hùng quyết định thành lập Công ty Giải pháp J.O.O.M (Joom Solutions - JS). Khi đó, những công ty outsourcing CNTT như Joom Solutions chuyên thiết kế web, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng là khá hiếm hoi. JS chính là một trong những “người tiên phong lặng lẽ” trong lĩnh vực này.

Một kẻ “ngoại đạo” gần như chỉ có số 0 trong tay: không trụ sở, không thị trường, không nhân lực và chỉ có một ước mơ cháy bỏng “làm được một sản phẩm hữu ích” đã chọn một hướng đi cũng “khác người” là hướng ra thị trường nước ngoài.

Lúc đó, muốn tuyển một nhân sự có trình độ cao, có niềm đam mê khó khăn vô cùng. Các bạn trẻ đáp ứng được công việc lúc đó chỉ muốn làm việc cho các công ty hoành tráng, nhận lương khủng như làm cho Google.

Dự án đầu tiên của Hùng là thiết kế trang web bán xe hơi từ Mỹ. Hùng đã phải vò đầu, bứt tai huy động mọi mối quan hệ để tìm đủ người thực hiện dự án. Chưa hết, chàng thanh niên trẻ phải đối đầu với hàng loạt bài toán hóc búa về lương, chi phí, tiến độ, sản phẩm… Nhưng, mỗi khó khăn, mỗi thử thách đều khiến Hùng trưởng thành lên rất nhiều.

Từ chỗ công ty chỉ làm những gói sản phẩm nhỏ lẻ với giá chỉ vài trăm USD, năm 2010, Hùng chỉ nhận các hợp đồng từ 2.000 USD trở lên. Số công ty thiết kế hay lập trình viên tự do (freelancer) làm việc thông qua kênh JoomArt.com của Hùng lên đến hàng nghìn. Dịch vụ của JS thời điểm đó thu hút gần 21.000 thành viên từ 15 nước trên thế giới.

Joom Solutions nhanh chóng trở thành một trong những công ty hàng đầu trên thế giới về thiết kế và phát triển các ứng dụng web và thương mại điện tử, mỗi năm mang lại hàng chục triệu USD doanh thu cho hàng chục ngàn nhân viên lập trình trên khắp thế giới.

Còn JoomlArt.com hiện là một trong những trang web được cộng đồng mã nguồn mở ưa chuộng, hàng tháng nhận được 1,5 triệu lượt khách ghé thăm và được xếp hạng 9/10 theo công cụ tìm kiếm Google.

Thực ra, ở Việt Nam, do sự khiêm tốn, thậm chí có chút “thu mình”, tên tuổi Hùng Đinh khá “lặng lẽ”, nhưng trên thế giới, cái tên Hung Dinh - Joom Solutions rất nổi tiếng, đặc biệt ở Mỹ và Isarel, nơi Hùng là người duy nhất viết phần mềm bằng tiếng Hebrew cho cộng đồng người Do Thái.

“Hiện tượng” DesignBold

Đầu năm 2015, Hùng tham gia một khóa học kéo dài một tháng ở Israel. Giảng viên yêu cầu 5 người từ các nước khác nhau vào một nhóm và đưa ra ý tưởng khởi nghiệp cho nhóm.

Vốn có ý tưởng về một nền tảng công nghệ thiết kế từ trước, Hùng đề xuất một công cụ thiết kế trực tuyến giúp người sử dụng từ không biết gì cho đến chuyên nghiệp đều có thể tự thiết kế các loại ấn phẩm với thao tác đơn giản, không cần cài đặt trên máy. Mọi tác vụ đều được thực hiện trên nền web, chỉ cần mở website là có đủ công cụ để chỉnh sửa ảnh, thiết kế banner, Facebook Cover... dễ dàng.Ý tưởng này được các thành viên ủng hộ.

Với kinh nghiệm 10 năm làm JS, chỉ trong vòng một tháng, bản thử nghiệm đã được chạy thử tại Israel và được đánh giá rất cao. Trở về nước, hơn một năm trời ròng rã, Hùng và đội ngũ ở Việt Nam đã dồn toàn tâm toàn lực xây dựng sản phẩm để DesignBold chính thức ra mắt thị trường vào ngày 25/10/2016.

Hùng kỳ vọng, DesignBold sẽ thay đổi cách làm về thiết kế, kết nối khách hàng với người thiết kế, nhà in thông qua một nền tảng mới về đồ họa, rút ngắn quá trình hoàn thiện sản phẩm tới 6-7 lần so với cách cũ. Trên thế giới, hiện chỉ có duy nhất DesigBold phát triển nền tảng này theo một hệ thống đầu - cuối.

“DesignBold sẽ tạo ra một cuộc cách mạng in ấn theo yêu cầu, in ấn thông minh, với khả năng mở rộng và kết nối không giới hạn. Nó sẽ biến việc in ấn của bạn trở nên dễ dàng như việc bạn like ảnh trên Facebook”, Hùng chia sẻ.

Hùng Đinh xác định thị trường của DesignBold là thế giới rộng mở và đúng là, chỉ trong 2 tuần đầu mở bán đã giành được 3.000 đơn hàng, tương đương doanh thu 117.000 USD và trở thành một “hiện tượng mới” của giới start-up toàn thế giới.

Theo đánh giá của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, giá trị của DesignBold không dưới 100 triệu USD. Nhưng với Hùng Đinh, “DesignBold không phải để bán”.

“Tôi muốn DesignBold sẽ là một sản phẩm được cả thế giới biết đến, là của người Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, qua đó góp phần cổ vũ cho phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam”, Hùng Đinh mỉm cười.

Và điểm tựa cho khởi nghiệp Việt Nam

Không giống trước kia, phát triển JoomArt trong lặng lẽ, lần này, Hùng Đinh quyết định đưa DesignBold “ra ánh sáng”, đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam.

Bởi thế, với DesignBold, cậu không thu mình trong vỏ ốc nữa mà trở thành một trong những doanh nhân hào phóng và tích cực chia sẻ với cộng đồng start-up, dù công việc kinh doanh bề bộn. Truyền ngọn lửa đam mê khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, với Hùng, là một trách nhiệm.

Và cũng bởi thế, suốt năm qua, người ta thấy Hùng Đinh xuất hiện khá nhiều tại các sự kiện để chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Mới đây, Hùng đã tái ngộ với Hùng Trần tại Đại hội Khởi nghiệp, diễn ra cuối tháng 12/2016. Ở đó, Hùng Đinh đã vượt qua 1.000 start-up Việt Nam và vượt qua cả GotIt! của Hùng Trần để giành giải thưởng quan trọng nhất: “Khởi nghiệp của năm”.

Hơn cả một start-up, DesignBold đang chứng minh rằng, trí tuệ, năng lực người Việt Nam không thua kém thế giới.

Với DesignBold, Hùng Đinh và nhiều sáng lập start-up mới đang cùng nhau viết nên một chương mới cho khát vọng khởi nghiệp Việt Nam.

Hữu Tuấn