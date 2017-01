Nhập khẩu bông đạt trên 1,63 tỷ USD

Nhập khẩu bông nguyên liệu phục vụ sản xuất sợi trong năm 2016 dẫu tăng nhẹ xấp xỉ 1% so với 2015, nhưng vẫn vượt 1,63 tỷ USD.

Chi nhập khẩu bông nguyên liệu đã vượt 1,63 tỷ USD trong cả năm 2016.

Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) cho biết, trong năm 2016, trung bình mỗi tháng, chi nhập khẩu bông gần 140 triệu USD

Cụ thể, trong năm qua, Việt Nam đã nhập khẩu lượng bông 1,020 ngàn tấn, trị giá 1,637 triệu USD, tăng 0,6% về lượng và 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Tính riêng tháng 12/2016, nhập khẩu bông của nước ta ước đạt 70.000 tấn, trị giá 120 triệu USD, giảm 9.1% về lượng và 9.1% về trị giá so với tháng trước và tăng 7,7% về lượng và 17,6% về trị giá so với cùng kỳ 2015.

Giá bông nhập khẩu của Việt Nam tháng 11/2016 trung bình đạt 1,730 USD/tấn, tăng nhẹ 0.06% so với tháng trước và tăng 7.91% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 11 tháng đầu năm 2016, giá bông nhập khẩu vào Việt Nam trung bình đạt 1,596 USD/tấn, giảm 0.49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (Vcosa) cho biết, do nguồn cung bông trong nước hiện chỉ đáp ứng được 2% nhu cầu, nên nhập khẩu bông tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Việt Nam nhập khẩu bông từ 10 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu nhập từ Hoa Kỳ, nguồn cung lớn thứ hai đến từ Ấn Độ, tiếp đến là Brazil…

Thế Hải