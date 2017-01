Thị trường chứng khoán: Áp lực chốt lời có lớn dần?

Thông tin lợi nhuận quý IV/2016 của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có lợi nhuận quý IV cao đã rò rỉ trên thị trường từ đầu tháng 1, nhưng không đủ để tạo đà tăng mạnh cho giá nhiều cổ phiếu.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo tính toán của khối công ty chứng khoán, các cổ phiếu ngành xây lắp như CTD, HBC hay ngành thép như HPG có kết quả lợi nhuận quý IV tốt vượt dự báo, giúp chỉ số P/E 2016 giảm xuống rất thấp, chỉ từ 6-8 lần. Tuy nhiên, sau một số phiên ngấp nghé tăng giá, giá các cổ phiếu này nhanh chóng trở lại trạng thái giao dịch thường thường như trước.

Lý do được cho là ảnh hưởng của thời gian chuẩn bị nghỉ Tết, nhà đầu tư ngại giao dịch. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết các cổ phiếu trên đều đã có kết quả kinh doanh tốt từ tháng đầu năm 2016, nên hầu hết nhà đầu tư mua vào đều có tỷ lệ lợi nhuận tốt.

Như HPG tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu từ đầu năm đến nay là 75%, nên mặc dù P/E 2016 ước tính chỉ 6 lần, nhưng giá cổ phiếu vẫn khó tăng ngay cả khi lợi nhuận quý IV tiếp tục vượt dự đoán.

“HPG đã tăng nhiều rồi nên bây giờ sẽ phải chậm lại”, giám đốc một quỹ đầu tư bình luận. Có lẽ đây là câu chuyện chung của nhiều cổ phiếu khác có kết quả kinh doanh tốt trong quý IV vừa qua.

HSG đang ở mức P/E dự kiến 2017 là 6,5 lần ở mức giá 52.000 đồng/cổ phiếu, nhưng đã bị chốt lời giảm xuống 48.000 đồng/cổ phiếu. Lý do là nhà đầu tư giữ HSG đã có lời khủng thời gian qua và 3 tháng đầu năm là thời kỳ thấp điểm tiêu thụ thép do vướng thời gian nghỉ Tết thì nhà đầu tư không mặn mà với HSG ở thời điểm này.

Trên toàn thị trường, do các yếu tố vĩ mô còn chưa rõ ràng, nên nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi. Ðiều quan trọng nhất là diễn biến tỷ giá USD và VND khi USD có xu hướng mạnh lên.

Liệu có một làn sóng rút tiền về Mỹ nữa hay không, hoặc để giữ giá VND lãi suất tiền gửi có tăng lên không? Ðó là những câu hỏi nhà đầu tư đang chờ đợi có điều kiện để dự đoán tốt hơn.

Trong khi đó, giá chứng khoán Việt Nam đang ở mức rẻ hơn so với chứng khoán các nước trong khu vực, nhưng chưa phải thật là rẻ. Dòng tiền của nhà đầu tư ngoại hiện nay không tăng thêm và có thể bị rút về Mỹ một phần, do lo ngại về tỷ giá hay tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt hơn. Trong khi đó, dòng tiền nội cũng không tăng thêm do chưa có động lực thu hút nhà đầu tư mới tiền mới vào thị trường.

Dòng tiền sẽ lựa chọn các cơ hội đầu tư thật sự hấp dẫn nên khi cổ phiếu này hút tiền thì áp lực chốt lời sẽ xảy ra với cổ phiếu khác. Khi một cổ phiếu mới niêm yết hay IPO thu hút nhà đầu tư, có một lượng tiền sẽ được rút khỏi thị trường niêm yết hay cổ phiếu lớn khác.

Một tín hiệu tích cực là trong luồng vốn ngoại có xu hướng bán nhiều hơn mua thời gian qua, vẫn có những khoản tiền được đưa vào qua các quỹ đầu tư nước ngoài để đầu tư vào doanh nghiệp cổ phần hóa sắp tới.

Nhiều khả năng áp lực chốt lời sẽ tăng lên không chỉ ở thời điểm thị trường trầm lắng giảm điểm, mà ngay cả khi thị trường tăng điểm, áp lực chốt lời đến từ nhu cầu, từ áp lực luân chuyển của dòng tiền.

NQS (Tinnhanhchungkhoan.vn)