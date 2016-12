Tỷ giá sau động thái FED tăng lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chính thức tăng lãi suất cơ bản USD thêm 25 điểm phần trăm, từ biên độ 0,25 - 0,5% lên 0,5 - 0,75%. Tỷ giá VND trước mắt chưa chịu nhiều tác động, nhưng các nhà phân tích tài chính nhìn nhận, khó tránh áp lực trong dịp cuối năm, dù không lớn.

Quyết định trên của Fed phù hợp với dự báo trước đó của các nhà phân tích trong bối cảnh kinh tế Mỹ cho thấy một loạt các chỉ báo khá ấn tượng. Một điểm đáng chú ý khác, Fed phát đi tín hiệu sẽ nâng lãi suất với tốc độ nhanh hơn trong tương lai. Cụ thể, Fed dự kiến sẽ có 3 lần nâng lãi suất trong năm 2017 (mỗi lần 0,25%), tăng so với dự kiến 2 lần được đưa ra tại cuộc họp tháng 9/2016. Theo dự báo của Fed, đến cuối năm 2017 lãi suất sẽ vào khoảng 1,25-1,5%. Fed cũng giữ nguyên dự đoán sẽ có 3 lần tăng lãi suất trong năm 2018 và 3 lần trong năm 2019.

Chỉ số Dollar Index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh tăng gần 1,5% lên 102,5 điểm, mức cao nhất trong vòng 14 năm qua. Các nhà phân tích cho rằng, xu hướng tăng giá của USD sẽ còn tiếp tục trong trung và dài hạn. Kỳ vọng các chính sách tăng chi tiêu cũng như cắt giảm thuế của ông Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kích thích lạm phát, qua đó khiến lãi suất tăng nhanh trong tương lai sẽ là nhân tố hỗ trợ mạnh mẽ cho USD trong thời gian tới. Vì vậy, sau khi Fed tăng lãi suất lần này, tỷ giá đã có phản ứng tăng theo.

.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 16/12 là 22.144 đồng, tăng thêm 9 đồng so với một ngày trước đó. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng là 22.808 đồng/USD và tỷ giá sàn là 21.479 đồng/USD. Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng tiếp tục tăng thêm 5-10 đồng/USD so với một ngày trước đó. Mặc dù tỷ giá có biến động nhẹ, song không đáng lo ngại. TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia ngân hàng cho rằng, dù áp lực tăng tỷ giá cuối năm 2016 khá lớn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của NHNN, do nguồn cung ngoại tệ dồi dào, tình trạng găm giữ ngoại tệ không còn như trước đây.

Tuy nhiên, theo ông Lực, tỷ giá từ nay đến cuối năm vẫn còn áp lực, tuy không quá lớn, do lạm phát có thể tăng lên, dự kiến năm nay tăng khoảng 5% so với cuối tháng 12/2015. Mặt khác, việc Fed tăng lãi suất làm cho USD tăng giá, tạo áp lực lên tỷ giá đồng nhân dân tệ, cũng như 8 loại ngoại tệ mà VND đang tính toán theo ngoại tệ đó.

Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ đang dần hồi phục trong 3 quý đầu năm và các phân tích cho thấy, chính sách kinh tế của ông Donald Trump trong những năm tới sẽ có tác động tích cực lên kinh tế Mỹ và điều này sẽ tác động tích cực lên USD.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau công bố tăng lãi suất, Chủ tịch Fed - bà Janet Yellen đã khẳng định, quyết định tăng lãi suất lần này là sự phản ánh niềm tin của Fed vào những tiến triển mà nền kinh tế Mỹ đã đạt được. Bà Yellen cũng lưu ý, sự thay đổi trong chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tác động đến kế hoạch điều chỉnh lãi suất trong tương lai của Fed. Tuy nhiên bà cho biết, hiện còn quá sớm để đưa ra dự đoán.

Nhóm tư vấn tiền tệ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) phân tích, xu hướng tăng giá của USD sẽ còn tiếp tục trong trung và dài hạn. Kỳ vọng các chính sách tăng chi tiêu cũng như cắt giảm thuế của ông Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kích thích lạm phát, qua đó khiến lãi suất tăng nhanh trong tương lai sẽ là nhân tố hỗ trợ mạnh mẽ cho USD trong thời gian tới. Điều này được cho là áp lực đối với tỷ giá tiền đồng.

Tuy nhiên, Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, ông Phạm Hồng Hải nhận định, tỷ giá sẽ không chịu ảnh hưởng lớn, cho dù cuối năm có áp lực từ cầu thanh toán. Bên cạnh đó, NHNN cũng cho biết, sẽ theo dõi sát diễn biến của kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động thực hiện các biện pháp và công cụ điều hành phù hợp để ổn định thị trường.

Thùy Vinh