Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng chính thức vận hành ngày 25/5

Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga hành khách quốc tế (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng) Lê Khắc Hồng, dự kiến chậm nhất 25/5 tới sẽ chính thức đưa công trình Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng vào khai thác.

Trong tuần đầu tháng 5/2017, tất cả những vấn đề kỹ thuật phát sinh hay những khiếm khuyết có thể xảy ra khi khai thác giả định sẽ được các đơn vị chức năng rà soát, hiệu chỉnh và khắc phục triệt để trước khi vận hành.

Để bảo đảm công trình vận hành trơn tru, từ trước ngày 25/4, đơn vị đã cho chạy thử liên động hệ thống thiết bị trong nhà ga; từ ngày 25 đến 30/4, các tình huống khai thác giả định được đưa vào để chạy thử liên động.

Sau khi đưa vào sử dụng, nhà ga sẽ có công suất tối đa lên tới 6 triệu lượt khách/năm

Dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng” do Công ty CP Đầu tư Khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng làm chủ đầu tư với kinh phí 3.504 tỷ đồng

Dự án gồm 3 hạng mục chính: Nhà ga hành khách quốc tế, cầu vượt trước nhà ga và sân đỗ ô tô . Nhà ga sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc tế độc lập với nhà ga nội địa, nhà ga này sẽ có công suất 4 - 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.600 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được tàu bay code E. Nhà ga hiện hữu sẽ trở thành nhà ga nội địa đảm bảo đúng Quy hoạch phát triển CHK quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Dự án do Liên danh nhà thấu Công ty CPG Consultans Pte Ltd, Công ty TNHH PAE và Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng công trình Hàng Không ADCC tư vấn thiết kế. nhà thầu tư vấn giám sát do Công ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO đảm nhiệm. Nhà thầu thi công là Tổng công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp MCS.

