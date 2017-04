Swing for the Kids 2017 sẵn sàng cho giờ khai mạc

Swing for the Kids 2017 có sự góp mặt của hơn 200 golf thủ chia thành 5 bảng, thi đấu theo thể thức shortgun start sẽ chính thức bắt đầu từ 12h00 trưa nay (22/4/2017) tại Sân golf Kings’ Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Swing for the Kids 2017 thu hút hơn 200 golf thủ tranh tài



Giải golf từ thiện Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 11 – Swing for the Kids 2017 do Báo Đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) tổ chức tại Sân golf Kings’ Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là hoạt động thường niên mang đậm tính nhân văn, với mục đích cao cả là tiếp tục gây quỹ hỗ trợ các học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Swing for the Kids 2017 thu hút hơn 200 golf thủ tranh tài – một trong những mùa giải đông nhất trong suốt 11 năm từ khi khởi tranh lần đầu tiên vào năm 2007.

Được phân thành 5 bảng đấu, Giải đấu năm nay theo thể thức shortgun start chính thức bắt đầu từ 12h00.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 2 Giải Vô địch tại 2 sân Mountainview và Lakeside, 5 Giải Nhất, Nhì, Ba trong từng bảng đấu, 2 Giải Longest Drive (Cú đánh xa nhất), 6 Giải Nearest to the Pin (Cú đánh gần hố nhất), 2 Giải Longgest Drive Men, 1 Giải Longgest Drive Ladies, 2 Giải Hole-in-One ở 2 sân Mountainview và Lakeside.

Các giải thưởng sẽ được trao cho những golf thủ xuất sắc nhất giải đấu trong Buổi lễ Gala Dinner, được tổ chức vào 18h00 cùng ngày tại Phòng tiệc Câu lạc bộ của Sân golf Kings’ Island.

Kể từ mùa giải đầu tiên được tổ chức vào năm 2007, Giải Golf thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids đã trở thành một hoạt động thể thao từ thiện được đón đợi vào mỗi dịp cuối xuân hàng năm.

Giải cũng là nơi để cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài nước, các nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế… không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi các ý tưởng trong cuộc sống và trong sự nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sân golf Kings’ Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trước giờ khai mạc:

Hậu cần cho giải đấu đã sẵn sàng.

Q.Hưng - C.Cường - D.Minh