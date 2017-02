Tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 97.400 tỷ đồng

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, trong tháng 1/2017, thu ngân sách nhà nước ước đạt 97.400 tỷ đồng, bằng 8% dự toán năm, bằng 103,9% so với tháng 1/2016.

Thu ngân sách ngay trong tháng đầu của năm 2017 đã có tín hiệu tích cực (ảnh Internet)

Trong đó, thu nội địa ước đạt 87.900 tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán năm, tăng 4% so với tháng 1/2016; thu từ dầu thô ước đạt 2.300 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19.200 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 15,8% so với tháng 1/2016.

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 1/2017 ước đạt 87.250 tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán năm, trong đó chủ yếu đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 86,2% tổng chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 10,9% tổng chi). Riêng chi đầu tư phát triển, do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng đạt thấp, trong tháng 1 chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2016.

Về tình hình huy động vốn cho ngân sách nhà nước: Đối với huy động vốn trong nước của Chính phủ, tính đến ngày 31/1/2017, Kho bạc Nhà nước thực hiện 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, kết quả huy động đạt 10.032,3 tỷ đồng; Đối với huy động vốn nước ngoài của Chính phủ, trong tháng 1/2017 đã ký kết 2 hiệp định vay với trị giá 179,7 triệu USD từ Nhật Bản cho 2 chương trình Quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (EMCC) và Chống biến đổi khí hậu (SPRCC).

Duy Hoàng