Doanh nghiệp in: “Nín thở” chờ sửa điều kiện kinh doanh

Sau 2 năm làm khó doanh nghiệp bởi những điều được cho là khó lý giải, Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in đã có tên trong danh mục các văn bản sẽ phải rà soát, sửa đổi trong năm nay.

Doanh nghiệp in bắt tay vào việc

Doanh nghiệp ngành in sẽ cùng lên tiếng mạnh mẽ hơn với hàng loạt rào cản khiến họ khốn khổ 2 năm nay. Dự kiến đầu tiên sẽ là đề nghị làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan được giao chủ trì rà soát, sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP. Tiếp sau có thể là văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ để làm rõ thêm các ý kiến của doanh nghiệp trong ngành.

Trước khi có Nghị định 60, doanh nghiệp không phải xin giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

Ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam đã khẳng định với phóng viên Báo Đầu tư như trên, ngay sau Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, nhắc tới yêu cầu rà soát, kiến nghị sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP.

Ông Dòng và các hội viên Hiệp hội In Việt Nam đã đeo đuổi công việc này suốt từ tháng 11/2014, thời điểm Nghị định 60/2014/NĐ-CP có hiệu lực, với những văn bản dài dằng dặc, phân tích chi tiết tác động của những quy định mà họ gọi là “hàng đinh” dưới tấm thảm đỏ.

“Chúng tôi đã tới làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đều nhận được sự ủng hộ, chia sẻ. Chúng tôi cũng đã làm việc với Vụ Pháp chế của Bộ Thông tin và Truyền thông về những sự khó lý giải trong các điều kiện kinh doanh mà Nghị định 60 đã đưa ra. Tuy nhiên, đến nay, tất cả vướng mắc còn nguyên”, ông Dòng lý giải lý do vui mừng bước đầu với nội dung được ghi trong Nghị quyết 19-2017.

Theo yêu cầu mà Chính phủ đặt ra cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, hướng sửa đổi Nghị định 60 được xác định khá rõ. Đó là quy định rõ danh mục đối tượng chịu sự điều chỉnh; không áp dụng đối với hoạt động in bao bì, bề mặt sản phẩm. Nghị quyết cũng ghi rõ, phải bãi bỏ các quy định có tính chất hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Chưa thể thở phào

Không phải vô cớ mà ông Dòng dè xẻn sự vui mừng với những thông tin liên quan đến ngành in trong Nghị quyết 19-2017.

Ông Dòng băn khoăn, không biết thời hạn cho việc hoàn tất yêu cầu sửa đổi này là bao giờ, vì trong Nghị quyết không ghi rõ. Thậm chí, dẫn nội dung ở phần làm rõ các quy định có tính hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là quy định hạn chế hợp tác giữa các cơ sở in; cấp phép nhập khẩu các máy móc gia công sau in; quy định về người đứng đầu cơ sở in ..., ông Dòng vẫn phân vân khi còn nhiều quy định chưa được liệt kê cụ thể.

Lý do là trong phần quy định về người đứng đầu, còn một phần điều kiện khiến doanh nghiệp trong ngành bức xúc, lên tiếng suốt 2 năm qua. Đó là “được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in”.

“Kể từ khi Nghị định 60 có hiệu lực, việc thực thi điều kiện này gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Cứ tính mỗi người đi học nộp 5 triệu đồng một khóa vài ngày, thì cứ nhân lên 3.000 cơ sở in thì thấy chi phí phải bỏ ra lớn thế nào. Điều đáng nói là kiến thức của lớp học chỉ là phổ biến lại Luật Xuất bản, không có kiến thức gì đáng kể, nhưng những người chủ cơ sở in vẫn phải bỏ thời gian để tham gia”, ông Dòng phân tích.

Hay như Nghị quyết mới nhắc tới việc bỏ quy định cấp phép nhập khẩu các máy móc gia công sau in, trong khi nỗi nhọc nhằn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi thực thi Nghị định 60 là xin giấy phép nhập khẩu thiết bị in.VCCI cũng từng có kiến nghị gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) liên quan đến các nội dung này.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế (VCCI) phân tích, trước khi có Nghị định 60, việc nhập khẩu thiết bị in không phải xin phép, trừ máy photocopy màu. Từ năm 2007 đến 2011, theo phản ánh của các doanh nghiệp, hoạt động nhập khẩu thiết bị in diễn ra bình thường, không gây ra nguy cơ nào dẫn tới việc cần thiết phải xiết chặt quản lý bằng hoạt động cấp phép nhập khẩu. “Việc quản lý các máy móc thiết bị in khi nhập vào Việt Nam để đảm bảo chất lượng sản phẩm in là không cần thiết, bởi đây là nhu cầu tự thân của doanh nghiệp”, ông Tuấn phân tích.

Như vậy, khi rào cản trên được gỡ, doanh nghiệp ngành in sẽ thuận lợi hơn trong sản xuất, kinh doanh.

Khánh An