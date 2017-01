Phó Chánh thanh tra NHNN: Đã trình Bộ Chính trị phương án xử lý ngân hàng yếu kém

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát (NHNN) cho hay, NHNN đã nhận diện được toàn bộ các tổ chức tín dụng yếu kém. Đồng thời, NHNN đã trình Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, bao gồm 3 ngân hàng mua lại bắt buộc thời gian qua. Sau khi được phê duyệt, NHNN sẽ tiến hành xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém này trên nguyên tắc đảm bảo thanh khoản, ổn định và phát triển hệ thống.

Đánh giá lại kết quả tái cơ cấu giai đoạn vừa qua (201-2016), ông Nguyễn Văn Hưng cho hay, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cơ bản đạt mục tiêu, định hướng đặt ra, số TCTD yếu kém đã được thu hẹp dần thông qua hợp nhất, sáp nhập tự nguyện theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, năng lực tài chính của hầu hết TCTD, nhất là của các NHTM Nhà nước đã được nâng lên một bước.

Đến 30/11/2016, nợ xấu của hệ thống còn 2,46%, chủ yếu do các TCTD tập trung nguồn lực, chủ yếu dùng trích lập dự phòng và xử lý tài sản đảm bảo để xử lý nợ. Nợ bán cho VAMC năm nay giảm hơn các năm trước (VAMC chỉ mua khoảng 23.000 tỷ đồng), do nợ xấu phát sinh năm nay thấp so với các năm trước.

Về sở hữu chéo, NHNN khẳng định đã đánh giá khách quan, trung thực, xử lý dần, tiến tới xử lý dứt điểm sở hữu chéo từ nay đến năm 2020.

Đặc biệt, về xử lý các TCTD yếu kém được NHNN đặc biệt quan tâm thời gian qua. Lãnh đạo NHNN khẳng định, các TCTD yếu kém về cơ bản đã được nhận diện, nhận diện về số lượng lẫn vấn đề tọng yếu cần tái cơ cấu của các tổ chức tín dụng này.

“Toàn bộ TCTD yếu kém NHNN đã nhận diện được, trong đó có 3 ngân hàng bị mua lại bắt buộc với giá 0 đồng thời gian qua và hai ngân hàng khác. Đây là 5 ngân hàng yếu kém trọng tâm cần xử lý thời gian tới. NHNN đã xây dựng phương án xử lý 5 ngân hàng này, báo cáo Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được phê duyệt, NHNN sẽ xử lý dứt điểm các ngân hàng này trên nguyên tắc đảm bảo thanh khoản, ổn định và phát triển hệ thống", ông Hưng cho hay.

Bên cạnh các ngân hàng yếu kém, NHNN cũng cho biết, thời gian tới, NHNN cũng sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm các TCTD phi ngân hàng yếu kém, bao gồm các Quỹ tín dụng nhân dân, các công ty tài chính, cho thuê tài chính. Với hệ thống quỹ TDND, NHNN cũng đã báo cáo Bộ Chính trị và Chính phủ phương án xử lý những TCTD không có khả năng phục hồi.

Việc xử lý dứt điểm những TCTD yếu kém thời gian tới sẽ giúp hệ thống các TCTD Việt Nam phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm, Bộ Chính trị và các Bộ, ngành đã cho ý kiến về các đề án xử lý các ngân hàng yếu kém này. NHNN đang hoàn thiện lại để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thùy Liên