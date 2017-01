VCB lãi kỷ lục 14.605 tỷ đồng, sạch nợ tại VAMC

Vietcombank đang làm nức lòng cổ đông khi công bố kết quả kinh doanh năm 2016. Năm 2017, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận 9.200 tỷ đồng sau trích lập dự phòng rủi ro.

Vietcombank đang dẫn đầu hệ thống về lợi nhuận năm 2016

Ngân hàng TMCP Vietcombank vừa tổ chức thành công Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017. Năm 2016 là năm “đại thành công” với ngân hàng này khi lợi nhuận tăng kỷ lục, nợ xấu giảm còn dưới 1,5% và là ngân hàng đầu tiên xử lý sạch sẽ được nợ xấu tại Công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC).

Cụ thể, ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, năm qua, cả huy động vốn và tín dụng của ngân hàng đều tăng trưởng khả quan với cơ cấu vốn thay đổi tích cực.

Tính đến 31/12/2016, huy động vốn đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2015, đạt 104,0% kế hoạch năm. Trong đó, huy động vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 15,5%, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tăng 51,3% và thể nhân tăng 18,6%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan, đạt 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015, đạt 101,6% kế hoạch năm.

Đặc biệt, theo định hướng của Vietcombank, tín dụng khách hàng doanh nghiệp đã tăng trưởng chậm lại (8,6%) trong khi tín dụng DNNVV và tín dụng thể nhân tăng mạnh, tương ứng tăng 39,0% và 48,8%. Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn được kiểm soát, tỷ trọng dư nợ trung dài hạn được giữ ở mức 44,8% tổng dư nợ.

Về xử lý nợ xấu, cho đến nay, Vietcombank có lẽ là ngân hàng có số liệu nợ xấu minh bạch nhất hiện nay khi không còn nợ ngoại bảng. Năm 2016, Vietcombank đã tiên phong hoàn thành thu hồi tất cả các khoản nợ từ VAMC, chính thức đưa nợ xấu về một sổ. Mặc dù đã dọn sạch nợ tại VAMC, đến 31.12.2016, tỷ lệ nợ xấu là 1,44%, giảm 0,4% so với cuối 2015. Trong đó, dư nợ nhóm 2 là 7.422 tỷ đồng, giảm 2.033 tỷ đồng so với cuối 2015 (giảm 21,5%). Dư nợ xấu nội bảng là 6.787 tỷ đồng, giảm 309 tỷ đồng so với 2015 (giảm 4,4%). Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.267 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra. Hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 10,29%, đáp ứng qui định của NHNN.

Hiện Vietcombank vẫn là ngân hàng đứng đầu thị trường về kinh doanh ngoại tệ. Doanh số mua bán ngoại tệ (không bao gồm giao dịch liên ngân hàng) đạt 34,63 tỷ USD, tăng 14,6% so cùng kỳ, đạt 102,2% kế hoạch 2016. Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đạt 1,64 tỷ USD, tăng 8,5% so cùng kỳ, đạt 96,9% kế hoạch 2016.

Với kết quả trên, năm nay, lợi nhuận của Vietcombank tăng vọt dù liên tục tiên phong giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế trước dự phòng năm 2016 là: 14.605 tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ. Dự phòng rủi ro đã trích 6.392 tỷ đồng. Dư quỹ dự phòng rủi ro 8.202 tỷ đồng, bằng 121% tổng dư nợ xấu. Lợi nhuận trước thuế: 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch năm 2016.

Với con số này, lợi nhuận của Vietcombank hiện đang dẫn đầu hệ thống. Chỉ số ROAA, ROAE: đạt tương ứng là 0,90% và 14,2%, cao hơn mặt bằng chung của thị trường và tăng so với cuối năm 2015.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết, với mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020, Vietcombank đã và đang tiến hành những thay đổi mang tính đột phá trong công tác quản trị điều hành.

Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 11%, tăng trưởng tín dụng tăng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016.

